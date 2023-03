Casinò online: come funziona il gioco Icefield

I minigiochi nei casinò online stanno diventando sempre più popolari. La popolarità di questi giochi sta crescendo e stanno persino cercando di prendere il posto dei giochi dei casinò tradizionali. Il gioco Icefield è uno dei minigiochi più giocati. Questo gioco era disponibile su Mystake Casino ed è molto divertente. Questo articolo spiega tutto su Icefield.

Come si gioca a Icefield?

Icefield è un minigioco chiamato Yeti. È proprio come gli altri giochi del casinò MINES. Ma non funziona allo stesso modo. A differenza degli altri giochi, all’inizio non si può cliccare su nessuna casella.

In Icefield, dovete decidere quante caselle volete sul tabellone. Lo yeti deve essere spostato lungo un percorso attraverso queste caselle. All’inizio della partita, spetta al giocatore decidere quante caselle ci saranno. Ci sono diversi modi per far avanzare lo yeti e vincere. C’è una parte del gioco che permette di giocare a caso. Questa è la parte casuale del gioco, che velocizza la modalità di gioco.

Cosa devo fare per giocare a Icefield?

Per giocare a questo gioco, bisogna innanzitutto creare un account su Mystake. Dopo aver mostrato il proprio documento d’identità per confermare la registrazione, è possibile depositare per la prima volta del denaro sul proprio conto. Questo è il denaro di partenza, che vi permetterà di scommettere e di approfittare dei bonus del casinò.

Una volta entrati nel gioco, è possibile modificarne l’impostazione e aumentare le possibilità di vincita. Dopo aver impostato il gioco, è possibile effettuare la prima puntata. È importante sapere che la puntata minima per questo gioco è di 20 centesimi. È possibile puntare fino a 1.000 euro. Dopo la puntata, è possibile spostare lo yeti in avanti per iniziare a giocare.

Si vincono più soldi ogni volta che si avanza e si atterra su una casella che non ha un fragile cubetto di ghiaccio. Si può continuare a raccoglierli man mano o continuare a giocare per aumentare le vincite. In entrambi i casi, ricordate che il gioco termina quando si atterra su una casella troppo debole o quando si incassa.

Perché giocare a Icefield?

Ci sono molti aspetti positivi nel giocare a Icefield. Questi hanno a che fare sia con le caratteristiche del gioco che con il modo in cui viene giocato.

Un bel design

In termini di aspetto, il gioco Yeti è il migliore in assoluto. La grafica di questo gioco è fantastica. L’interfaccia di gioco è facile da leggere e divertente da usare. Anche i suoni e le animazioni del gioco sono impressionanti. Questo gioco catturerà immediatamente la vostra attenzione.

Modifiche alla piattaforma di gioco

Con Icefield è possibile modificare l’aspetto del campo di gioco. A seconda della vostra strategia, potete scegliere di giocare su un campo grande o piccolo. Tenete presente che le possibilità di vincere grandi somme di denaro aumentano quando il campo di gioco diventa più grande. È possibile passare dal livello più basso a quello più alto con l’aiuto del moltiplicatore.

Cose da tenere d’occhio

Il gioco Icefield presenta diversi aspetti, come l’opzione di puntata casuale. Con questa opzione, il giocatore non deve scegliere una casella in cui far muovere lo Yeti. Con la puntata casuale, lo Yeti si muove in modo imprevedibile. Il cash out è un altro aspetto positivo di questo gioco. Vi permette di prelevare il vostro denaro quando volete. Pertanto, è possibile prelevare il proprio denaro in qualsiasi momento durante il gioco.

Come vincere facilmente a Icefield?

Vincere facilmente a Yeti richiede un buon piano. La prima cosa da fare è giocare in modo intelligente. Pertanto, è necessario piazzare scommesse ben ponderate. Anche le dimensioni del campo di gioco sono importanti. Pensate a un piano intelligente quando scegliete il campo di gioco. Utilizzate le caratteristiche del gioco per aumentare le vostre possibilità di vincita.

Icefield è un buon gioco da giocare?

Spesso si dubita della sicurezza dei giochi di casinò online. Ma Mystake non si avvicina nemmeno lontanamente ad essere un casinò online poco sicuro. Inoltre, il gioco Icefield è un gioco sicuro. Non dovete preoccuparvi di essere truffati quando giocate. Inoltre, quando si accede al proprio account, le informazioni personali vengono mantenute al sicuro.

Registrati e gioca al gioco Icefield

Altri giochi di casinò simili

I minigiochi includono Dino Crash, il gioco del pollo, Plinko, Dadi, Teleport e molti altri.

Se volete saperne di più e ottenere dei bonus senza deposito, visitate il sito Lucky-minigames.com.