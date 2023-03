Eddie Brock torna con il singolo “Sere Nate”

Eddie Brock, nome d’arte di Edoardo Iaschi, in rotazione radiofonica e sulle piattaforme digitali con “Sere Nate”

Fuori da venerdì 13 gennaio 2023 per Sangita Records/Toppo Records (distr. Universal Music) il nuovo singolo di Eddie Brock dal titolo Sere Nate, brano dalle atmosfere urban che anticipa l’uscita del primo EP del cantautore romano, prevista a marzo. L’ultimo confronto nell’ultima notte fa da cornice a due ormai ex fidanzati che ripercorrono gli errori, i ricordi e tutte quelle emozioni che hanno caratterizzato la loro storia d’amore. L’incontro è tenero e nostalgico, come nostalgica resta la richiesta dell’autore di un ultimo ballo, di un’ultima volta, di un’ultima sigaretta insieme “solo per stare 5 minuti ancora qui con te”. Il dolore di lasciare andare le cose prende il sopravvento, il brano cresce nel suo arrangiamento e nel finale la paura del futuro lascia spazio al solo desiderio di viversi quel momento, “fosse l’ultima volta”. La copertina del singolo è un chiaro riferimento alla scena del “Corno Blu” di How I met your mother, per sottolineare ancor di più, quanto sia importante essere al momento giusto, nel posto giusto, per far nascere e crescere un amore.

Scopri il brano: https://tropporecords.lnk.to/serenate