Doppio appuntamento con la stand-up comedy al Teatro de’ Servi

Due nuovi imperdibili, nuovi ed entusiasmanti appuntamenti con la stand-up al Teatro de’ Servi: il 14 e il 15 marzo con WANDERWOMAN, uno spettacolo di Arianna Dell’Arti con Paola Michelini, mentre il 16 e 17 marzo, con Chiara Becchimanzi e il suo TERAPIA D’URTO.

Il perdono esiste? E cosa significa? Quale strada bisogna percorrere? WAnderwoman è un monologo tragicomico che racconta il bizzarro percorso di una donna costretta a fare i conti con il proprio lato osceno, nel tentativo di voltare pagina dopo un tradimento. È molto difficile riuscire a prendere delle decisioni: certe volte, se si può, si evita di farlo, altre volte, non si fa proprio in tempo. Perché le decisioni vanno prese in un certo tempo, hanno una scadenza, che non coincide quasi mai con il tempo che serve per scegliere. E così, va a finire che la decisione si prende da sola, o che la prende qualcun altro. E poi, alla fine, questa decisione che si autoprende, molto spesso, si rivela giusta…

Dopo aver girato l’Italia con “Terapia di Gruppo”, format che mescola sapientemente stand up comedy, teatro e improvvisazione realizzando un’esperienza interattiva diversa di replica in replica per un processo terapeutico che è servito soprattutto a lei, Chiara Becchimanzi rilancia con “Terapia d’Urto – Dio Patria e Famiglia”, fondendo il suo flusso di coscienza a quello del pubblico per scagliarsi in maniera violentemente esilarante contro tutto ciò in cui crediamo di credere. Perché se una “Terapia di Gruppo” può essere servita a superare conseguenze e strascichi del Covid-19, forse una “Terapia d’Urto” può salvarci dall’autodistruzione. O magari può aiutarci, finalmente, ad accettarla, come conseguenza ultima della nostra condotta di merda.

Orario spettacoli

ore 21

Biglietti

€ 20

Teatro de’ Servi

Via del Mortaro 22, Roma

info: 06 6795130

www.teatroservi.it