ATIIMU è il nuovo brand di calzature luxury

ATIIMU è un nuovo brand di calzature luxury, fondato da Atieh Nahed Moussi, che unisce la tecnologia architettonica alla tradizione italiana

ATIIMU è un nuovo brand di calzature luxury che unisce la tecnologia architettonica alla tradizione italiana. Con la precisione di un architetto e la sensibilità di un orafo, il suo fondatore Atieh Nahed Moussi progetta scarpe ispirate ai gioielli, alla luce e alla trasparenza, utilizzando software architettonici per creare i suoi modelli. Architetto, con il suo atelier in Libano, Atieh ha sognato di disegnare scarpe per tutta la vita. “I tacchi sono un’architettura per il corpo”, dice della sua passione. Un’infinita immaginazione e una forte forte visione lo hanno portato a fondare il suo brand di scarpe e accessori nel 2022. La prima collezione è composta da 10 creazioni dalle forme geometriche, in vernice e catene personalizzate, e ogni modello è una riaffermazione di come il savoir-faire generazionale può contribuire alle tecnologie di produzione emergenti e viceversa. Il simbolo di Atiimu è lo spark, una gemma a forma conica con 40 incisioni perpendicolari che crea un effetto scintillante e multidimensionale, cattura la luce e trascende la contemporaneità.

E’ il risultato della ricerca del designer che reinterpreta cristalli e pietre preziose come smeraldi e cristalli di baccarat, in un equilibrio tra vulnerabilità e forza. Caratterizzato da un’iridescenza sfaccettata, lo spark assume forme diverse per ogni modello, da gioiello che accarezza la caviglia a tacco scultoreo, diventando espressione della storia di chi lo indossa, come una creazione di alta gioielleria. L’opulenza del verde smeraldo è alternato allo spettro di toni dei materiali della collezione, affermando il design espressivo del brand. Il tacco è progettato su software 3D attraverso lo studio di calcoli precisi, basati su misure, rapporti ed angoli conferendo al tacco Atiimu la sua particolarità.