Previsioni meteo 13 marzo 2023: tempo stabile da Nord a Sud

Le previsioni meteo di oggi, lunedì 13 marzo 2023: tempo stabile e in prevalenza soleggiato ma sarà una settimana dinamica con alternanza di piogge e sole

Condizioni meteo dinamiche nel corso dei prossimi giorni sul bacino del Mediterraneo, dov’è attesa un’alternanza di passaggi instabili a momentanee pause anticicloniche. Dopo un weekend che ha visto alternarsi piogge e sole, con temperature miti fino a +20°C in alcune aree della Penisola, nella giornata di oggi avremo tempo stabile da Nord a Sud, con possibilità di pioviggini solo sulla Liguria. Trova ulteriori conferme, nel corso della settimana, un colpo di coda invernale.

Ecco le previsioni meteo di oggi, lunedì 13 marzo 2023.

AL NORD

Al mattino nuvolosità irregolare su tutti i settori, a tratti compatta tra Liguria ed Emilia Romagna. Al pomeriggio maggiore copertura nuvolosa sulle regioni di nord-est, deboli piogge sulla Liguria. In serata peggiora su Piemonte, Valle d’Aosta, Lombardia e Liguria con precipitazioni sparse; fenomeni anche intensi in estensione sulle restanti regioni nella notte. Temperature minime e massime stabili o in diminuzione. Venti deboli o moderati dai quadranti sud-occidentali. Mari mossi o molto mossi.

AL CENTRO

Al mattino cieli poco o irregolarmente nuvolosi su tutti i settori. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con nuvolosità a tratti compatta sulla Toscana e sulle coste del Lazio. Temperature minime e massime stabili o in lieve diminuzione. Venti deboli o moderati dai quadranti sud-orientali. Mari mossi o molto mossi.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino ampi spazi di sereno su tutti i settori, maggiori addensamenti sulla Sardegna e a nord della Sicilia. Al pomeriggio velature in transito su Campania, Molise e Isole Maggiori, invariato altrove. In serata ancora tempo del tutto stabile con cieli sereni o poco nuvolosi. Temperature minime in calo e massime in lieve rialzo. Venti deboli o moderati dai quadranti sud-occidentali. Mari mossi o molto mossi.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it .