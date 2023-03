Logistica: accordo tra Ashdod Port Company e Maersk Nord America

Ashdod Port Company ha firmato un accordo con Maersk Nord America per opportunità di innovazione nella logistica della supply chain

Ashdod Port Company ha firmato un accordo con Maersk Nord America – per collaborare sulle opportunità di innovazione nella logistica della supply chain, secondo il comunicato della società. L’accordo consente alle startup israeliane che partecipano all’incubatore tecnologico Blue Ocean for Startups di Ashdod Port per essere valutate circa progetti pilota in Nord America per testare le tecnologie proposte nelle operazioni terrestri. L’accordo è stato firmato alla conferenza Manifest di Las Vegas, una delle più grandi conferenze logistiche del mondo.

Alla conferenza partecipano oltre 3.000 visitatori provenienti da 50 paesi, oltre a 1.000 startup e investitori e 250 CEO di aziende leader come Schneider, DHL e Siemens. La pandemia ha evidenziato l’importanza di migliorare costantemente le catene di approvvigionamento. Questa nuova partnership consente di accelerare e testare tecnologie e nuove idee nei nostri processi operativi utilizzando l’incubatore tecnologico di Ashdod Port.

Questo annuncio si basa su un precedente accordo di innovazione firmato da Maersk nel 2021 con il Massachusetts Institute of Technology (MIT) Center for Transportation & Logistics. Un accordo che sfrutta le competenze ingegneristiche di fama mondiale e i team di data scientist del MIT per ricercare nuovi modi per migliorare la logistica e i processi di dati di Maersk Nord America.