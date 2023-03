“Il gioco delle ombre”: fuori il libro di Marta Brioschi

“Il Gioco delle Ombre” è il primo libro pubblicato dalla novella BE STRONG nella collana Be Detective. Si tratta di una nuova avventura per il detective-per-caso Mae Son-Jun che si è fatto conoscere al pubblico italiano nel precedente libro La Casa Gialla.

Quattro anni dopo gli eventi narrati ne La Casa Gialla, l’autore di gialli Mae Son-Jun parte per il Distretto dei Laghi, in Inghilterra, ospite di un’eccentrica signora francese che ha affittato per lui e la sua famiglia un’antica dimora appartenente al centenario Barone di Windermere. Il soggiorno si rivelerà presto tutt’altro che una rilassante vacanza, quando una misteriosa quanto affascinante ragazza appena conosciuta lo coinvolgerà suo malgrado in una fitta rete di misteri in cui nessuno dei personaggi che popolano Hiraeth House sembra essere escluso, maggiordomo compreso.

Il Gioco delle Ombre vuole rendere omaggio ai grandi classici della Golden Age, l’età d’oro, del giallo anglo-americano, anni ‘30 o ‘40, in cui l’autrice introduce con sapienza elementi e temi moderni. Come nei gialli classici, sono curati l’approfondimento psicologico e le atmosfere dei luoghi in cui i personaggi si muovono, cosa che comporta necessariamente un certo grado di descrizione degli ambienti. Le storie di Marta Brioschi sono inoltre animate da un buon numero di personaggi con una certa varietà di caratteri e si svelano più lentamente nei primi capitoli, con l’aperta intenzione di introdurre il lettore nel suo mondo e sollecitare una serie di domande, stimolandone la curiosità in un crescendo di tensione, e provocando la sensazione di immergersi completamente nella narrazione.