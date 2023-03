Gli Empyre annunciano i dettagli del nuovo album dal titolo “Relentless” e condividono il singolo e il video di “Hit & Run”

La rock band britannica Empyre, da poco entrata a far parte della scuderia Kscope, pubblicherà il nuovo album dal titolo Relentless, il 31 marzo 2023. I preordini sono disponibili ora qui: https://empyre.lnk.to/Relentless

Gli Empyre ora si trovano quindi al fianco di artisti del calibro di TesseracT, The Pineapple Thief e Envy of None, sulla stessa etichetta che ha in passato pubblicato album di Steven Wilson, Porcupine Tree e Tangerine Dream.

“Entrare a far parte della famiglia Kscope rappresenta per noi una solida conferma. Siamo veramente soddisfatti e orgogliosi di farne parte.‘ afferma il frontman degli Empyre Henrik Steenholdt.

Considerata come una delle band che ha fatto più strada negli ultimi anni, gil Empyre hanno registrato Relentless tra i blocchi della pandemia e durante la promozione del loro album precedente (The Other Side). Ancora una volta sono tornati al Parlour Recording Studio (Kettering) per registrare con Neil Haynes, prima di affidare i compiti di missaggio a Chris Clancy alla Audioworks (Machine Head, Those Damn Crows, Massive Wagons) che ha esaltato il suono oscuro, emotivo e rock della band arricchendolo profondamente.

Il loro nuovo singolo, l’epopea rock, “Hit & Run” si distingue come una delle tracce più emozionanti e potenti del disco, ed è accompagnato da un nuovo video:

GUARDA QUI IL VIDEO DI “HIT & RUN”

Commentando il brano, il cantante Henrik aggiunge: “Hit and Run parla del tornare in un luogo che una volta conoscevi bene, immaginandolo congelato nel tempo, ma che al tuo ritorno ti accorgi che mentre il luogo provoca ancora forti ricordi, durante il corso degli anni sono cambiate così tante cose che non c’è più molto con cui relazionarsi. Nello specifico si tratta del mio ritorno in una città in cui ho vissuto in Danimarca. È una canzone piuttosto triste, ma ci siamo accorti che lo stato d’animo che racchiudeva si prestava a un’interpretazione calda, leggermente sognante, anni ’80, un sound sul quale vorremmo tornare in futuro”.

La title track dell’album, Relentless (GUARDA QUI) mostra l’etica del lavoro e la filosofia degli Empyre, e musicalmente, questa traccia hard rock è destinata a colpire il loro pubblico. “Relentless già nel titolo riflette quello che sono gli Empyre, la loro dedizione e l’ambizione. Sebbene l’album nel suo insieme non sia puro hard rock, abbiamo pensato che il modo migliore per presentarlo sarebbe stato con una sorprendente e formidabile title track, lasciando che Relentless dia l’idea dell’intensità dell’album”, aggiunge la band.

“Scriviamo rock e puntiamo a portarlo dal vivo nelle grandi arene. Non sarò felice finché non sarò su quei palchi“, aggiunge Henrik. Paragonata spesso ad artisti del calibro di Alter Bridge e Soundgarden contaminati con Dire Straits e Muse, è evidente che la musica degli Empyre è stata scritta pensando anche ai grandi palcoscenici.

Altri brani come Waking Light e Hit And Run catturano il lato più commerciale della band, caratterizzato da un suono caldo e avvolgente, mentre Forget Me mette in mostra il lato emotivo dell’album, una ballata struggente e delicata con un finale energico.

Dopo il loro album di debutto Self Aware nel 2019, gli Empyre hanno vinto il “Track Of The Week” di Classic Rock Magazine in tre diverse occasioni e sono finiti anche nella rubrica “High Hopes”, mentre Kerrang! ha descritto il loro suono come “elegante, ampio“. Planet Rock ha lanciato la band come “Ones to Watch”, mettendo in playlist i brani “New Republic” e “My Bad” e sulla base della performance al Winter’s End del 2020 li ha immediatamente prenotati per il palco principale del Planet Rockstock 2021.

Oltre per le loro grandi aspirazioni e per la loro determinazione, gli Empyre sono noti anche per il senso dell’umorismo dark e autoironico e hanno dimostrato di avere quello che serve per distinguersi dalla massa offrendo spesso un mix coinvolgente, anche se inquietante, di malinconia, speranza e disperazione all’interno della stessa canzone.

Tracklist:

1. Relentless [03:57] 2. Waking Light [04:36] 3. Parasites [05:18] 4. Cry Wolf [05:28] 5. Hit And Run [04:00] 6. Forget Me [05:48] 7. Silence Screaming [05:01] 8. Road To Nowhere [04:34] 9. Quiet Commotion [06:10] 10. Your Whole Life Slows [03:18]

Relentless uscirà nei seguenti formati, con bundle e articoli esclusivi disponibili presso lo shop on line Eyesore Merch. Tutti I formati possono essere preordinati qui https://empyre.lnk.to/Relentless

Versione Limited edition digipack CD con cover alternativa e 4 bonus track

LP vinile Limited edition colorato rosso

CD

LP

Digitale