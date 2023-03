Giancarlo Biserna in libreria con “L’ultimo libro”

Il romanzo “L’ultimo libro” di Giancarlo Biserna è di genere apocalittico, ambientato nella post pandemia e nel post guerra

Il romanzo “L’Ultimo Libro” è di genere apocalittico, ambientato nella post pandemia dove il mondo è alle prese con un nuovo virus di tipo spirituale trasmesso da insetti che colpiscono il male in quanto il genere umano dopo l’esperienza del Covid19, anziché migliorare, è regredito. Per guarire o per non essere infettati ci sono due strade opposte, il vaccino terreno (scienza) od il vaccino spirituale (fede). Bisogna scegliere subito: O di qua o di là. I fatti si svolgono tra Forlì ed un Monastero dell’Alta Toscana (Monte Manto) e gravitano su due personaggi, Amos ed Alba che, fra intrighi, misteri e passione, sono chiamati a lavorare per un nuovo Cristianesimo in grado di unire il meglio della fede con il meglio della ragione. Ma da soli la donna e l’uomo non ce la possono fare perché un Ordine Mondiale Massonico, ormai è quasi padrone del mondo. Solo un Ritorno, prima della Venuta degli Ultimi Giorni, è l’unica via rimasta per risvegliarci e per salvare il Cristianesimo. Il finale propone, partendo da un Custode pro tempore della Chiesa, la salvezza attraverso una nuova Regola di San Benedetto.

Giancarlo Biserna – “L’Ultimo Libro”

Casa Editrice: Il Cerchio

Collana: C’est la vie

Genere: Romanzo apocalittico

Pagine: 324