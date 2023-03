Fab and The Good Ones: fuori “Seven days (am week)”

Arriva in rotazione radiofonica “Seven days (am week)”, nuovo singolo – già disponibile nei digital store – di Fab and The Good Ones

Arriva in radio “Seven days (am week)”, nuovo singolo – già disponibile nei digital store – di Fab and The Good Ones. La canzone è nata in acustico, ma subito Fabio Ferrara (voce e chitarra della band) ha deciso di portarla in studio per registrarla con il resto della band, quindi Andrea Marcias al basso e Alessio Petricca alla batteria.

“La canzone, contenutisticamente, riflette a posteriori un periodo della mia vita, quindi lo stampo è biografico – racconta lo stesso Fabio – ma si allarga fino a comprendere, almeno credo, quei momenti angosciosamente cruciali in cui spesso ci sentiamo costretti e per i quali sembra non esistere alcuna clessidra… Musicalmente si colloca nel solco dell’alternative rock, con sonorità grunge venato di stanca malinconia”.

https://www.facebook.com/FabandTheGoodOnes/

http://www.instagram.com/fabandthegoodonesband

https://open.spotify.com/artist/51dQYzRTM3uRUjbHEmYzfd

Il modus operandi della band, che si è formata nel mese di ottobre 2018, è semplice: su una struttura portante, su una canzone scritta chitarra e voce da Fabio Ferrara, ogni membro del gruppo mette del suo.

Così è nata anche “Seven days (am week)” che fa parte del primo ep “Common Days”.