Elisa Batoni pubblica “Come aprire il tuo Glamping di Successo”

Pubblicato il nuovo libro di Elisa Batoni: “Come aprire il tuo Glamping di Successo” è disponibile nelle librerie e online

Il libro è un testo originale e fondamentale per tutti gli esploratori di nuovi mondi e nuovi business. Oggi siamo alla ricerca di indimeticabili esperienze ed emozioni forti. L’ autrice ci apre le porte di un nuovo mondo, quello delle start up del Glamping.

“Under the tuscan stars bubble, @bubble_elisir77, nata in pieno lock down, ha voluto soddisfare la richiesta di un amplio pubblico di turisti che vogliono vivere esperienze uniche e indimenticabili insieme ai loro cari dopo un lungo periodo di chiusura!” afferma l’autrice. Elisa Batoni prima si è laureata in Scienze politiche (Siena – 2001) e poi in Sociologia (Pamplona – 2017). Si è specializzata in comunicazione alla scuola di Regia Anima Eskola (Bilbao) e in story telling alla Scuola Holden (Torino).

La sua idea di Glamping è risultata essere vincente: “Under the Tuscan stars bubble” è stato prima nelle tendenze in tutta Europa di Airbnb nel 2021, Traveller nella sua pubblicazione “Italia Wow”, ha classificato la sua struttura tra le 10 più belle e originali dell’Italia della rinascita. Vuoi fare anche tu come l’autrice? Questa guida è ciò che fa per te. Elisa Batoni offre inoltre sul suo sito diversi piani di sviluppo per il successo del tuo brand.

Come aprire il tuo Glamping di successo si trova in vendita sia in formato cartaceo che in ebook a questo link:

https://a.co/d/0FrKEkz