Utravel, la Corporate startup del Gruppo Alpitour per viaggiatori under 30, ha deciso di rafforzare il proprio organico aprendo 10 nuove posizioni per lavorare nel turismo

Tra il 2021 e il 2022 più di 80.000 giovani tra i 18 e 34 anni hanno deciso di trasferirsi all’estero, alla ricerca di nuove possibilità più in linea con i loro desideri. Eppure, in Italia, nonostante una situazione occupazionale in generale fragile, le opportunità non sempre mancano: ci sono infatti diverse aziende che, consapevoli del valore aggiunto delle nuove leve, investono sulla loro crescita e offrono posizioni di lavoro stimolanti e vicine alle loro priorità.

Tra queste c’è sicuramente Utravel ( https://utravel.it/ ), la corporate startup di viaggi dedicata ai giovani under30 del Gruppo Alpitour, che vanta una proposta di turismo alternativa, capace di far crescere chi viaggia in sinergia con le comunità locali e la destinazione.

Proprio quest’anno Utravel da startup di viaggi è diventata una Società Benefit , concretizzando e formalizzando nello statuto aziendale il proprio impegno a voler generare un impatto positivo sulle destinazioni in cui opera, attraverso lo sviluppo economico e la crescita sociale delle comunità, e sulle persone, favorendo la crescita individuale e professionale dei giovani viaggiatori. Utravel, infatti, promuove una cultura aziendale volta all’inclusione e alla valorizzazione della diversità, creando percorsi lavorativi stabili nel turismo senza rinunciare alla flessibilità lavorativa. Inoltre, tutti i dipendenti possono fare smart working in tutto il mondo con poche settimane all’anno a Torino, sede della società, per mantenere il team coeso. Utravel, infine, punta molto anche sulla formazione delle persone, attraverso workshop, conferenze, corsi e aggiornamenti continui per valorizzarne il talento e incrementare la cosiddetta retention.

Nel corso del 2023, oltre alle 30 destinazioni attuali sparse in tutto il mondo, si aggiungeranno nuove mete nel Sud-Est Asiatico e Sud America. Il lavoro di ricerca è inarrestabile, per portare sempre più ragazzi a scoprire il mondo, cercando allo stesso tempo di fare la differenza non solo per le nuove generazioni che viaggiano, ma anche per quelle che accolgono i viaggiatori nella destinazione finale.

Le posizioni aperte, 10 nei prossimi mesi

Per prepararsi ad affrontare al meglio i nuovi progetti e gli ambiziosi obiettivi, Utravel ha deciso di rafforzare il proprio organico aprendo 10 nuove posizioni a ragazzi che vogliono investire in un modello di turismo creato da giovani per i giovani:

Resident Guru (Marocco, Djerba, Grecia, Repubblica Dominicana, Egitto, Zanzibar e Messico): figure che saranno presenti in destinazione in maniera continuativa (dai 2 ai 6 mesi) e si occuperanno sia del coinvolgimento, assistenza e consigli ai partecipanti, sia della ricerca di esperienze autentiche in loco da proporre ai viaggiatori ciascuno per il proprio paese di riferimento. Per candidarsi: https://utravel.it/lavora-con-noi/

Requisiti richiesti:

il candidato ideale deve essere appassionato di viaggi, solare, intraprendente, motivato, flessibile e avere una buona capacità di problem solving. È richiesta la conoscenza della lingua inglese (scritto e orale livello B2) e di una seconda lingua, preferibilmente spagnolo o francese (livello B2). La persona deve essere inoltre munita di patente di guida B. È considerata un plus la conoscenza approfondita di una delle destinazioni sopra indicate e un’esperienza pregressa in animazione e/o assistenza.

Graphic designer: questa figura lavorerà a stretto contatto con tutto il Team Utravel e si occuperà della gestione dei progetti creativi in tutte le loro fasi: dall’ideazione all’esecuzione. Nello specifico, sarà di supporto alla definizione della strategia e creerà grafiche statiche e dinamiche per social, sito, app, campagne digital e iniziative offline. L’inquadramento della persona scelta dipenderà dall’esperienza pregressa. Questa posizione è in smart working flessibile/ibrido, con possibili trasferte a Torino, sede di Utravel. Per candidarsi: https://utravel.it/lavora-con-noi/

Requisiti richiesti:

Il candidato ideale dovrà essere creativo, proattivo, preciso, e avere dimestichezza con tutti gli strumenti necessari per creare contenuti grafici: Creative Suite Adobe, app e software di video editing e motion graphic, Canva e Powerpoint.

Copywriter: questa risorsa deve essere in grado di coinvolgere con le proprie parole e le proprie idee creative i viaggiatori. Nel dettaglio, la persona sarà di supporto alla strategia creativa, dovrà ideare e scrivere testi per il sito, la newsletter, i social, i video e per tutte le iniziative online e offline e sarà chiamato a contribuire alla stesura delle linee guida e dell’aggiornamento del tone of voice del brand. L’inquadramento della persona scelta dipenderà dall’esperienza pregressa. Questa posizione è in smart working flessibile/ibrido, con possibili trasferte a Torino, sede di Utravel. Per candidarsi: https://utravel.it/lavora-con-noi/

Requisiti richiesti:

Il candidato deve avere un’ottima capacità di scrittura, tanta creatività, curiosità e precisione. Attraverso lo storytelling deve essere capace di comunicare in maniera efficace e coinvolgente idee, concept e progetti. Deve inoltre saper ideare, interpretare e sviluppare il tone of voice di un brand in modo coerente e iconico; è richiesta inoltre una buona conoscenza della lingua inglese e la cura nel linguaggio inclusivo.

UI / UX Designer: la figura, che farà parte del team Tech, verrà coinvolta nella creazione di interfacce e contenuti per il sito e altre piattaforme online. Sarà di supporto alla definizione dei progetti UI/UX e al design di piattaforme di Backoffice. Si occuperà inoltre della creazione di prototipi interattivi, della Landing Page e in generale della manutenzione del sito e del bug fixing settimanale. La persona scelta verrà inserita in stage curricolare. Per candidarsi: https://utravel.it/lavora-con-noi/

Requisiti richiesti:

Sono richieste competenze in Figma, la conoscenza di benchmarking, flussi utenti, wireframe e creazione di mockup e prototipi, uso di WordPress, conoscenza base dei linguaggi di programmazione HTML e CSS e dei principali software di grafica (Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe Indesign, Canva).

Quando viaggiare diventa una professione: Marta, da Guru Coordinator a Product Experience

Sono sempre di più le figure che girano attorno al mondo del travel e di conseguenza le professioni che si vengono a creare. Tra queste in Utravel spicca quella del Guru, un compagno di viaggio che guida, assiste, consiglia e coinvolge gli ospiti sulla base delle loro preferenze durante tutta la vacanza. Un ruolo a tempo pieno, che rappresenta un’occasione di professionalizzazione per i giovani perché offre la possibilità di entrare in modo duraturo nel mondo del lavoro e del turismo.

Conosce bene questo ruolo Marta Agnello, ventinovenne di Candiolo (Torino) arrivata in Utravel a gennaio 2022 come Guru Coordinator Leader, che si occupa della formazione e della crescita degli esperti compagni di viaggio: “Il Guru è il punto di riferimento in loco per chi partecipa ai Club. Fornisce informazioni sulla destinazione, consiglia le esperienze più local, lascia la libertà di godersi la destinazione in autonomia o con altri compagni e organizza i momenti di aggregazione per condividere le esperienze che ognuno ha vissuto durante il giorno. Grazie alla formazione ricevuta da Utravel, il Guru si muove nella destinazione come un vero local, fa vivere tutte le sfumature della meta ed è portavoce di un modo di viaggiare rispettoso della cultura e dell’ambiente in cui si trova”, dichiara Marta, che nell’ultimo anno ha viaggiato in 8 Paesi, tra cui Egitto, Spagna, USA, Kenya, Zanzibar, Messico, Repubblica Dominicana e Maldive.

Utravel ha riconosciuto il talento di Marta e ha deciso di investire sul suo futuro. Oggi Marta ricopre il ruolo di Product Experience Specialist e si occupa proprio di trovare partner ed esperienze locali che abbiano un impatto positivo sulla destinazione. “Ho osservato da vicino la trasformazione profonda di Utravel e la crescita della community durante questi anni, e adesso non vedo l’ora di vivere tutto quello che viene dopo”, conclude Marta.