Previsioni meteo 12 marzo 2023: tempo stabile sull’Italia

Le previsioni meteo di oggi, domenica 12 marzo 2023: bel tempo su tutte le regioni ma la prossima settimana possibile colpo di coda dell’Inverno

La prima decade di Marzo si è chiusa con condizioni meteo all’insegna del maltempo su alcune aree della nostra Penisola. Nella giornata di oggi avremo invece un deciso miglioramento del tempo su tutta l’Italia con un primo assaggio di Primavera. Il clima risulterà prevalentemente stabile e soleggiato, specie al Nord e al Centro, mentre nella prima parte della mattinata saranno possibili isolate piogge al Sud peninsulare. Attenzione poi perché nel corso della prossima settimana non è escluso un colpo di coda invernale.

Ecco le previsioni meteo di oggi, domenica 12 marzo 2023.

AL NORD

Al mattino tempo asciutto su tutte le regioni con nuvolosità bassa in Pianura Padana. Al pomeriggio ancora tempo stabile con cieli per lo più soleggiati. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con velature in transito al Nord-Ovest. Temperature minime e massime in diminuzione. Venti deboli di direzione variabile. Mari poco mossi o mossi.

AL CENTRO

Al mattino tempo asciutto su tutte le regioni con nuvolosità bassa sul versante adriatico e sole prevalente altrove. Al pomeriggio possibili acquazzoni sul Lazio centro-meridionale, asciutto con cieli soleggiati altrove. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con prevalenza di cieli sereni e disturbi da nuvolosità bassa sulle coste tirreniche. Temperature minime in lieve calo e massime stabili o in rialzo. Venti deboli o moderati dai quadranti nord-occidentali. Mari poco mossi o mossi.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino tempo instabile con piogge sparse su Molise, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia settentrionale,sole prevalente in Sardegna. Al pomeriggio ancora locali fenomeni tra Calabria e Sicilia, asciutto altrove con nuvolosità e schiarite. In serata residui fenomeni sugli stessi settori, prevalenza di cieli sereni altrove. Temperature minime in aumento e massime stabili o in diminuzione. Venti deboli o moderati dai quadranti settentrionali o nord-occidentali. Mari mossi o molto mossi.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it .