Frattura dell’anca: nuovo studio su antidolorifici post chirurgia

Frattura dell’anca: nuovo studio prova ad accertare l’efficacia del paracetamolo rispetto al paracetamolo/tramadolo per il controllo del dolore dopo l’intervento chirurgico

Una delle fratture osteoporotiche più comuni tra gli anziani è la frattura dell’anca e per tale dolore viene spesso prescritto il tramadolo, soprattutto nel periodo post chirurgico. Per ridurre il rischio di caduta a causa del tramadolo, questo studio mirava ad accertare l’efficacia del paracetamolo rispetto al paracetamolo/tramadolo per il controllo del dolore dopo l’intervento chirurgico di fissazione dell’anca.

In seguito a fratture dell’anca, è fondamentale cercare di evitare che il paziente cada; tuttavia, gli oppioidi deboli come il tramadolo possono aumentare del 60%la possibilità di cadere. Per questo motivo, l’uso di oppioidi deboli per i pazienti con frattura dell’anca deve essere sollevato come preoccupazione.

Il tramadolo, un oppioide debole, viene spesso prescritto a questi pazienti in combinazione con il paracetamolo; precedenti studi hanno notato che il paracetamolo non è inferiore al paracetamolo in combinazione con tramadolo (paracetamolo/tramadolo) per quanto riguarda l’effetto analgesico, e il paracetamolo da solo ha meno effetti collaterali.

Tuttavia, i fattori confondenti in questi studi devono essere presi in considerazione e interpretati con cautela nel valutare l’efficacia del solo paracetamolo.

Lo scopo del presente studio era di accertare l’efficacia del paracetamolo nella modulazione del dolore rispetto al paracetamolo/tramadolo nella fissazione della frattura dell’anca postoperatoria. L’ipotesi dello studio era che gli effetti di modulazione del dolore del solo paracetamolo non fossero inferiori a paracetamolo/tramadolo nella gestione del dolore postoperatorio nei pazienti anziani.

Lo studio di non inferiorità è stato condotto in doppio cieco, randomizzato e controllato presso un ospedale terziario. Tutti i pazienti sono stati reclutati tra febbraio 2020 e marzo 2022.

I pazienti sono stati assegnati in modo casuale al solo paracetamolo (Gruppo A) o al paracetamolo/tramadolo (Gruppo B). Tutti i pazienti di entrambi i gruppi hanno seguito lo stesso protocollo per i primi due giorni dopo l’intervento.

Per accertare le differenze nel controllo del dolore tra i due gruppi, nei giorni postoperatori 3-5 sono stati seguiti diversi regimi terapeutici. I punteggi del dolore sono stati valutati con una scala analogica visiva (VAS). A tutti i pazienti è stato chiesto di completare un questionario di soddisfazione il giorno 5.

Un totale di 30 pazienti è stato assegnato in modo casuale al gruppo A (paracetamolo da solo) e 30 al gruppo B (paracetamolo + tramadolo). Il punteggio medio del dolore per il gruppo A era 5,85±0,52 e 5,35±0,74 per il gruppo B. Le dosi cumulative medie nel gruppo A erano 4,50±1,33 e 4,06±1,18 nel gruppo B.

Sebbene la soddisfazione media per la gestione del dolore fosse più alta nel gruppo B, questa non era statisticamente significativa.

In conclusione, i punteggi VAS del gruppo A erano leggermente superiori a quelli del gruppo B. Sulla base di un margine di non inferiorità del dolore di 2,0 punti, il paracetamolo da solo non era inferiore al paracetamolo/tramadolo nella frattura intertrocanterica postoperatoria.

Come sottolineano gli autori, da questo studio possiamo concludere che il paracetamolo da solo non è inferiore al paracetamolo/tramadolo. Tuttavia, oggigiorno i farmaci analgesici utilizzati dopo le procedure postoperatorie per la frattura dell’anca includono oppioidi forti, oppioidi deboli, FANS e paracetamolo.

Ulteriori studi dovrebbero essere condotti per un periodo di tempo più lungo e includere ulteriori effetti collaterali come il rischio di caduta e il test di stabilità. In secondo luogo, questo studio è stato condotto presso un singolo centro. Sebbene ciò possa aiutare a ridurre la variabilità nel protocollo di trattamento, i risultati potrebbero non essere generalizzabili ad altri centri di assistenza terziaria o a popolazioni diverse. Infine, gli interventi chirurgici dei pazienti sono stati eseguiti da diversi chirurghi ortopedici. Nonostante si utilizzino gli stessi protocolli di trattamento e le stesse linee guida di pratica clinica standard per le fratture dell’anca, ogni singolo ortopedico può ancora operare in modo leggermente diverso.

La VAS media del dolore in ciascun giorno dopo l’intervento chirurgico e la VAS media complessiva del dolore dall’intervento al giorno della dimissione erano leggermente superiori nel gruppo paracetamolo da solo rispetto al gruppo paracetamolo/tramadolo. Tuttavia, sulla base della differenza predeterminata di 2,0 punti nel punteggio del dolore per indicare la non inferiorità, il paracetamolo da solo sembra non essere inferiore al paracetamolo/tramadolo per la gestione del dolore postoperatorio nei pazienti sottoposti a riparazione chirurgica della frattura intertrocanterica.

Todsaporn Sirithiantong e Sittha Chuekitkumchorn., Paracetamol versus paracetamol/tramadol in postoperative intertrochanteric fracture: A noninferiority, randomized, controlled, double-blind study. J Orthop Surg (Hong Kong). 2023 Jan-Apr;31(1):10225536231151345.

