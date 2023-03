“Esotica Naturalizada”, psichedelia botanica: il nuovo album de I Gini Paoli è un caleidoscopico tuffo nella natura

“Esotica Naturalizada” è il nuovo album de I Gini Paoli, un viaggio composito e stratificato lontano dal presente in una ideale discesa dai monti al mare. Un mix di suoni che unisce psichedelia e tropicalismi per una festa spontanea che ci riporti alla natura.

Il titolo bilingue, in italiano e spagnolo come nei testi dell’album, indica una pianta proveniente da luoghi lontani ma che si è ben inserita in un ecosistema ad essa alieno. Così il suono de I Gini Paoli prende globalmente le influenze più disparate e le semina nel terreno brullo dei monti genovesi. Ne germoglia un’erbaccia, tenace e resistente ad ogni intemperia, che ogni primavera si apre in un meraviglioso fiore dai colori lisergici.

In un’astrazione dall’inquinata società contemporanea la tracklist del disco si ricollega simbolicamente a una discesa dai monti alla ricerca di una costa che non sia stata contaminata. “Colazione con Biancosarti trafugato” è un ideale risveglio dopo una notte di festa, l’epifania di un hangover: la colazione. “Achtung! Banditi!” e “Fibrocemento” sono i brani più politici del disco e se il primo omaggia sonorizzandolo un film del 1951 sulla resistenza partigiana genovese, il secondo critica la speculazione edilizia che ha colpito Genova dagli anni ‘70. “Conga su Conga” parla di surriscaldamento globale e di orche smarrite nel porto di Pra mentre “Cumbia del Monte Fasce”, fra Altin Gun e Los Bitchos racconta di una vecchina dei monti alla ricerca di funghi allucinogeni. Chiudono l’album “Gaigo”, suadente e ipnotica melodia ispirata alla nebbia densa che avvolge le montagne alle spalle delle città di mare, e la sognante strumentale “Miyazaki, carrozzone con”, la sgangherata carovana è arrivata al mare, si danza e si festeggia con una rinnovata consapevolezza post-apocalittica.

L’album verrà stampato dall’etichetta indipendente genovese Marsiglia Records in un’edizione a ridotto impatto ecologico: il CD sarà inserito in uno speciale involucro di carta Crush Favini (carta ecologica con scarti agroindustriali) su cui le grafiche verranno stampate in risograph. Per compensare l’impatto provocato dalla stampa è stata attivata una collaborazione con zeroCO2, realtà di riforestazione ad alto impatto sociale alla quale verrà devoluto parte del ricavato delle vendite di copie fisiche e digital download con cui verrà messo a dimora un albero ogni 3 copie vendute.