“Ti giuro non lo faccio più” è il nuovo brano degli Ottoni Animati, disponibile da oggi in radio e in digitale (ascolta qui): un brano che denuncia ad alta voce un grande dramma sociale, il gioco d’azzardo. Vicini alle vicende di un noto personaggio famoso, gli Ottoni Animati, vogliono lanciare un ulteriore campanello d’allarme per tutte quelle persone che soffrono pesantemente di questa che è una vera e propria malattia psicologica. Da oggi online anche il videoclip, prodotto dalla Cooperativa Alessandro Scarlatti.

Il brano, con la musica di Alberto Anguzza e Vito Morello e i testi di Pinuccio D’Angelo, ha un sound che richiama il jazz degli anni d’oro dei grandi saloon e delle più famose scene da gioco dei grandi film, si entra infatti in un vero e proprio mondo parallelo tra vintage e contemporaneo.

La band, che fa parte dalla Scarlatti Management ed è formata da Alberto Anguzza (front Man & Music Director), Alessio Spanò (voce), Giovanni Balistreri (sax tenore), Roberto Marceca (tromba), Eugenio Tinnirello (tromba), Giovanni Pensabene (flicorno), Samuele Scalise (corno), Antonio Anguzza (trombone), Francesco Paolo Bianco (tuba), Vito Morello (chitarra), Tommaso Carollo (batteria) e Alfonso Rizzo (percussioni), è il risultato di una continua ricerca tra i suoi della tradizionale banda siciliana e la musica moderna. Il suono che esce da questo mix è spontaneo e molto esplosivo. Il loro scopo è far arrivare la cultura siciliana attraverso i suoni degli strumenti a fiato per rievocare i ricordi delle passate celebrazioni dei paesi, dove la musica è stata affidata alla banda, portando l’amore e la passione dei musicisti tra la gente.

Gli Ottoni Animati sono nati nel 2008 da un’idea di Alessandro Mancuso e Alberto Anguzza. Il loro primo cd “La marcia del Sud”, pubblicato nel 2010 e prodotto da Nova Terra Srl, mostra con orgoglio la loro capacità di esprimere l’origine etnica della cultura siciliana, insieme a una dimensione artistica che è locale e globale allo stesso tempo. Nel 2019 esce il secondo disco è “Ten years experience”, con tante collaborazioni e in cui sono confluite tutte le influenze musicali di tutti gli incontri artistici che la band ha fatto dal 2008 ad oggi.

In 10 anni dalla nascita degli Ottoni Animati si sono svolte più di 500 esibizioni, tra le più importanti: Trasmissione televisiva su Rai 1 “Linea Blu”, colonna sonora per gli anni 2009-2010-2011 in alcune puntate; partecipazione alla trasmissioni televisive e radiofoniche: “Uno Mattina” Rai 1 (2010), “Sapore di Mare” Rai 1 (2010), “Italia chiama Italia” Rai TV International (2011), “Notturno Italiano” Radio Rai International (2011), “Taccuino Italiano” Radio Rai International (2011), ”Festa Italiana” Rai 1 (2011), “Italia’s Got Talent” Canale 5 (2012) “Road Italy” Rai Uno (2013), “Nick the Nightfly” e RMC (2012), Radio RAI INTERNATIONAL, Radio KISS KISS, Radio 101, Concorso mondiale del vino di Bruxelles (Valencia), Summer music Festival 2009 (San Vito Lo Capo, trapani), Concerto con Vinicio Capossela (2013), Concorsi di musica Balcanica “Guca sul Carso – TRIESTE” (2014), 53° ediz_del “Sabor trubaca Balkan in Guca SERBIA (2014), HAIZETARA international contest of street bands festival SPAGNA (2014), BrazzoBrazzie National Festival “Sofia – BULGARIA” (2015), Internationa brass Dhuram (2015), Concerto Teatro Massimo insieme a Francesco Sarcina – Francess -Alessandra Salerno (2016), Concerto per Addio Pizzo – Piazza Teatro Massimo Palermo (2017), Google Event 2016 e (2017), Castelbuono Jazz Festival (2018), Columbus Day Chicago (2018).Trasmissione televisiva “La Vita in Diretta” 2019, Google Camp 2019; Trasmissione televisiva “Telethon” Rai Uno (2019); Trasmissione televisiva “La vita meravigliosa” Rai Uno (2020).

