“Stati d’animo e d’accordo” è il nuovo brano di Antonio Maggio

Il cantautore Antonio Maggio torna sulla scena musicale dopo un anno intenso trascorso in sala di registrazione con un nuovo raffinato singolo “Stati d’animo e d’accordo”

Dopo un’intensa fase creativa e un intero anno trascorso in studio di registrazione, è uscito Stati d’animo e d’accordo il nuovo brano di Antonio Maggio che anticipa l’atteso album in uscita nel 2023.

L’album è stato prodotto artisticamente da Roberto Cardelli e Antonio Maggio e registrato da Fabrizio Ludovici e Francesco Delogu presso i Bloom Recording Studios. Esce su etichetta Incipit Records edizioni Maggio Publishing – Neuma Edizioni – Dischi dei Sognatori ed è distribuito da Egea.

“Stati d’animo e d’accordo nasce una sera di fine estate, da una commistione di stati d’animo miei, di un mio amico e di… un poster di Lucio Dalla, che sembrava guardarci appeso sulla parete e partecipare alle nostre confessioni. – Racconta Antonio Maggio- Ho provato a dare forma e sostanza ai miei stati d’animo, cercando di metterli d’accordo nel pieno di un loro tumulto, aspirando a una spiegazione che portasse a un equilibrio, perché la scoperta di sé stessi passa necessariamente dal mettere in discussione sia le proprie convinzioni sia quelle degli altri, sfatando perbenismi e stereotipi”.

Antonio Maggio nel febbraio 2020 viene invitato da Amadeus come ospite d’onore alla 70esima edizione del Festival di Sanremo, dove presenta in anteprima il nuovo singolo La Faccia e il Cuore feat. Gessica Notaro, canzone-manifesto contro la violenza sulle donne, riscuotendo grande successo da parte della critica.

Chi è Antonio Maggio: cantautore salentino con all’attivo oltre 200 concerti in Italia e all’estero, vince nel 2013 il Festival di Sanremo nella sezione “Giovani” con il brano Mi servirebbe sapere, oltre al “Premio Sala Stampa Lucio Dalla”, “Premio Emanuele Luzzati” e “Premio AFI” (come miglior progetto discografico dell’anno). Il singolo in poche settimane viene certificato Disco d’Oro per le oltre 25.000 copie vendute e anticipa l’album d’esordio “Nonostante tutto”. Nello stesso anno, la sua “Santo Lunedì” diventa sigla – per due stagioni televisive – dello storico programma “Il Processo del Lunedì”, su Rai1.

Nel 2014 viene pubblicato il secondo album, “L’ equazione”, preceduto dal singolo omonimo; contemporaneamente viene scelto come rappresentante dell’Italia al festival internazionale “New Wave”, a Jurmala in Lettonia; il suo percorso all’estero si arricchisce con concerti in Canada, Russia, Lettonia, Belgio e Albania.

Nel 2016 esce Amore Pop, grazie al quale riceve il prestigioso “Premio Giorgio Faletti” per la musica, con menzione speciale al valore letterario.

Amante da sempre del grande cantautorato italiano, il suo spettacolo MAGGIOcantaDALLA in Jazz gli vale l’invito ad esibirsi il 4 marzo 2017 nella casa/museo di Lucio Dalla, in occasione del compleanno del compianto artista bolognese.

Il 2018 è l’anno di un’intensa collaborazione live assieme all’amico cantautore Pierdavide Carone: i due danno vita al Diamoci del ToUr, dapprima in chiave acustica nei club e successivamente in versione elettrica durante l’estate.