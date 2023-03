Marco Angelo Pepè in libreria con “Arte Aliena”

L’artista Marco Angelo Pepè pubblica il suo nuovo libro “Arte Aliena”, disponibile nei negozi e sugli store online

E’ ora acquistabile nelle migliori librerie e online il nuovo libro “Arte Aliena” dell’artista Marco Angelo Pepè, che ripercorre la propria vita tra episodi ultraterreni e rivelazioni, proponendo una storia sensazionale, la sua, ai limiti del surreale.

In “Arte Aliena” l’autore racconta di come gli incontri ravvicinati con gli alieni abbiano cambiato la sua vita. Questo libro è la testimonianza della sua consapevolezza di essere ancora profondamente connesso con un mondo lontano, che vive in lui, e di una continua comunicazione con esso.

Pepè è un artista poliedrico, pittore e scultore, che attraverso un linguaggio simbolico indaga nella sua arte il rapporto con un’altra dimensione. Inizia ad esprimersi nella pittura già in giovinezza con i murales, per poi evolvere alla tela, introducendo progressivamente nuove tecniche e materiali come stoffa e carta. Simboli sconosciuti, piramidi e soprattutto spirali, che ricorrono nella sua arte sin dalle origini, sono espressione del suo inconscio e gli permettono di accedere ad altri mondi.

Il volume include la prefazione della musicista Solange Marchignoli, che presenta il testo di Marco Angelo Pepè come “un viaggio tra esoterismo e percorsi mentali” e ancora “un testo che assorbe, avvolge, coinvolge e trascina il lettore in una dimensione sconosciuta o nascosta”. Inoltre vede il contributo di Luigino Rossi, già Presidente dell’Accademia di Venezia, e del curatore d’arte e reporter Salvo Nugnes.

Queste le parole encomiastiche del Presidente Luigino Rossi: “I viaggi in un’altra dimensione hanno intimamente influenzato il fare arte di Pepè che trasporta su tela il suo io interiore in opere che sembrano racchiudere una storia fatta di antichità e allo stesso tempo di contemporaneità, riuscendo a personificare un’espressione artistica di eccezionale abilità e inventiva.”

Il curatore e critico Salvo Nugnes afferma: “Ci sono persone che hanno una sensibilità diversa rispetto agli altri, che sono in grado di vedere oltre, in modo più profondo, di percepire cose che non tutti sono in grado di cogliere. Di sicuro uno di questi è Marco Angelo Pepè che, attraverso questo libro, è stato capace di portarci nel suo mondo e di renderci partecipi della sua storia e delle esperienze vissute.”