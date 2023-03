“A Sua immagine” su Rai 1 racconta la storia di Elisa

Il Battesimo che cambia la vita: nel pomeriggio di Rai 1 il programma “A Sua immagine” racconta la storia di Elisa

Nuovo appuntamento, sabato 11 marzo, alle 16.00 su Rai 1, con “A Sua immagine”, il programma di approfondimento religioso di Rai Cultura. Nella puntata Lorena Bianchetti incontra Elisa Fuksas, regista e scrittrice con una singolare esperienza umana e di fede. Elisa nasce rampolla di buona famiglia, figlia dell’architetto di fama internazionale Massimiliano Fuksas, è di formazione laica, dichiaratamente agnostica e di fronte ad una proposta di matrimonio in chiesa si rende conto di non essere neppure battezzata.

Ed invece che sbarazzarsi di questo pensiero con un’alzata di spalle, si pone seriamente il problema di conoscere e capire quel che fino a quel giorno ha rifiutato senza conoscerlo. Nasce da qui un cammino prima di tutto di introspezione, poi di comprensione delle proprie debolezze e paure, per esempio la paura della per la morte, che la segue fin da giovanissima. Questo percorso, con il supporto di don Elia, un giovane sacerdote che le fa da padre spirituale, la porta ad essere battezzata a Firenze dal Cardinal Betori. Eppure, quella fede ancora all’inizio deve immediatamente fare i conti con una prova difficilissima, perché proprio all’inizio della pandemia, quindi in un periodo di isolamento anche esistenziale, ad Elisa viene diagnosticato un cancro. Per fortuna oggi anche quella prova è alle spalle.

Oggi Elisa dice di sé che il battesimo ha di certo cambiato la sua vita, ma le ha aperto tante domande che prima non prendeva neanche in considerazione, e il suo rapporto con la morte è ancora di paura, ma un po’ meno. A seguire “Le ragioni della speranza” con don Marco Pozza, cappellano del carcere Due Palazzi di Padova. L’acqua è la protagonista della terza puntata ambientata ad Istanbul in Turchia prima del tragico evento e non nei luoghi del terremoto. Una breve crociera sul Bosforo, un canale che unisce l’Europa all’Asia, su cui si affacciano palazzi, case, fortezze ricchi di storia e la Cisterna Basilica costruita dall’imperatore Giustiniano I che conteneva fino a cento mila tonnellate d’acqua sono il suggestivo scenario per commentare l’incontro di Gesù con la samaritana al pozzo di Giacobbe.