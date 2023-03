Roberta Soverino in libreria con “Una coppia per caso”

La scrittrice casalese Roberta Soverino in libreria con un nuovo romanzo: “Una coppia per caso” è una testimonianza lieve, ironica e spregiudicata

La scrittrice casalese Roberta Soverino è di nuovo in libreria, a meno di un anno di distanza dalla sua ultima pubblicazione, con il romanzo “Una coppia per caso”, edito dalla casa editrice torinese Land Editore. Un romanzo che ha come perno un sentimento spesso lasciato ai margini della narrativa nostrana: l’amicizia. In particolare, “Una coppia per caso” è tutto incentrato sull’amicizia al femminile, che permetterà alle protagoniste del libro di superare alcuni tra i momenti più critici della loro vita, e ad affrontare una sfida ancora più importante: la lotta contro il cancro.

Sinossi:

Anna e Samantha vivono due esistenze agli antipodi… tanto che, a volte, è come se provenissero da due pianeti distanti.

Quando si incontrano, però, la diffidenza iniziale si trasforma subito in un’amicizia sincera, anche se un po’ tempestosa.

Se Anna è prudente e abitudinaria, Samantha è il suo esatto opposto, e con i suoi coup de tête porterà nella vita dell’amica una ventata di allegria mai sperimentata prima.

Tra vecchi amori, storie lontane che si incrociano e viaggi rocamboleschi, due esistenze diverse ma complementari si alleeranno in nome della solidarietà femminile, in un mondo che troppo spesso sembra essere tarato sulle scelte degli uomini.