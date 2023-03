Previsioni meteo 10 marzo 2023: mattinata instabile al Centro-Nord

Le previsioni meteo di oggi, venerdì 10 marzo 2023: piogge e neve sui rilievi alpini nella prima parte della giornata poi rapido miglioramento

Situazione sinottica che vede il Mediterraneo centrale investo da correnti umide occidentali. Molte nuvole in transito in queste ore in Italia con condizioni meteo localmente instabili. Nella prima parte della giornata di oggi avremo piogge sparse al Nord e al Centro e nevicate sui rilievi alpini. Nel corso del fine settimana è atteso però il ritorno dell’anticiclone e maggiore stabilità sulla nostra Penisola.

Ecco le previsioni meteo di oggi, venerdì 10 marzo 2023.

AL NORD

Al mattino molte nuvole con piogge sparse e neve sulle Alpi oltre i 1200-1400 metri, più asciutto al Nord-Ovest. Al pomeriggio residui fenomeni sul Triveneto con neve oltre i 1600 metri, variabilità asciutta altrove. In serata tempo per lo più asciutto con cieli irregolarmente nuvolosi, fenomeni sparsi sulle Alpi centro-occidentali con neve oltre i 1000-1400 metri.

AL CENTRO

Al mattino cieli nuvolosi con piogge sparse, neve in Appennino oltre i 1800-1900 metri. Al pomeriggio residui fenomeni tra Lazio e Abruzzo con neve fino a 1600 metri, asciutto altrove con nuvolosità e schiarite. In serata tempo asciutto su tutti i settori con cieli sereni o poco nuvolosi, locali addensamenti a ridosso dei rilievi appenninici.

In Toscana molte nuvole al mattino su tutta la regione con possibilità di piogge sparse generalmente di debole intensità. Più asciutto ovunque tra pomeriggio e sera ma sempre con molte nuvole in transito. Nessuna variazione anche in nottata.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino piogge su Campania, Basilicata e Calabria, asciutto altrove con nubi sparse e schiarite. Al pomeriggio instabilità in aumento con piogge e temporali sparsi, asciutto sulle Isole Maggiori con cieli sereni o poco nuvolosi. In serata residue piogge sui settori tirrenici, asciutto altrove con nuvolosità alternata ad ampie schiarite.

In Calabria deboli piogge sparse al mattino sui settori tirrenici settentrionali della regione, variabilità asciutta altrove. Peggiora al pomeriggio con piogge e acquazzoni diffusi, localmente più intensi e carattere di temporale sulle coste tirreniche. Graduale miglioramento dalla sera.

Temperature minime in lieve calo al Centro e in aumento sul resto d’Italia, massime in generale diminuzione su tutta la Penisola.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it .