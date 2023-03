“Ncis” e “Ncis Hawaii” tornano su Rai 2: la trama delle puntate

Azione e suspence, da Washington ai Tropici, nella prima serata di Rai 2 con “Ncis” e “Ncis Hawaii”: ecco la trama dei nuovi episodi

Proseguono le avventure del Servizio investigativo della Marina militare americana: in prima visione assoluta, venerdì 10 marzo, alle 21.20 su Rai 2, un nuovo episodio di “Ncis”, l’agenzia navale anticrimine, con base a Washington, le cui vicende hanno ispirato la serie tv più vista degli Stati Uniti, da oltre dieci anni. Nel nuovo episodio dal titolo “Bersaglio mancato”, quello che all’inizio appare un attentato dinamitardo alla vita dell’ammiraglio Stock, avvenuto durante la “corsa del tacchino”, un evento in onore del Giorno del Ringraziamento, in realtà non è altro che un tentativo di eliminare la Knight.

Jessica, ignara di tutto, in occasione di questo giorno di festa, va a pranzo da sua sorella Robin, che dice di avere una notizia da darle, e chiede a Kasie di accompagnarla. Nel cast Gary Cole, Sean Murray, Wilmer Valderrama, Katrina Law, Brian Dietzen, Diona Reasonover, David McCallum.

A seguire, sempre su Rai2, alle 22.10, “Ncis” Hawaii, spin off della serie tv ambientata nelle isole del Pacifico. Prima visione assoluta anche per la puntata “Ultimo spettacolo”, dove il corpo di un sottoufficiale di seconda classe fa il suo drammatico ingresso in scena durante uno spettacolo teatrale. La squadra comincia a raccogliere indizi fino a scoprire che le bruciature ritrovate sul cadavere sono riconducibili ad atti di tortura. Nel frattempo, in sostituzione momentanea di Lucy, il giovane e inesperto Alan partecipa alle indagini mentre Jess cerca di tenersene lontano. Kai deve invece risolvere ben altri problemi. Con Vanessa Lachey, Jason Antoon, Yasmine Al-Bustami, Tori Anderson, Alex Tarrant, Kian Talan, Noah Mills.