GR Yaris Rally Cup: terza stagione al via con il nuovo regolamento

Prende forma la terza stagione del GR Yaris Rally Cup, trofeo monomarca dedicato ai clienti sportivi di Toyota: sei le competizioni previste in calendario

Prende sempre più forma la terza stagione di GR Yaris Rally Cup, il trofeo monomarca dedicato ai clienti sportivi di Toyota, pronto a proseguire la propria storia sportiva con nuovi stimoli.

Una stagione che si annuncia avvincente, a partire dall’aggiornamento tecnico che riguarda la vettura, per passare al montepremi di indiscusso interesse, stabilito in oltre 300mila Euro tra premi in denaro e premi in valore. Premi destinati per la classifica assoluta di trofeo, per i Team, per gli Under 23 e per la categoria “Promotion” (per coloro che non siano mai stati prioritari FIA o Aci e non abbiano mai vinto una gara assoluta oppure che non abbiano mai vinto o conquistato un podio in ambito del trofeo nelle edizioni precedenti).

Inoltre, il regolamento stabilisce un montepremi riservato alle gare della Coppa di Zona, denominato “GR CHALLENGE CRZ”, nell’ottica di dare tangibile supporto al rallismo di base, sfruttando la competitività della GR Yaris.

Si va confermando la filosofia della prima ora, quella di dare un importante sostegno a coloro che vorranno accettare la nuova sfida promossa da Toyota Gazoo Racing Italy. Una sfida che hanno già accettato alcuni “nomi” di rilievo nazionale tra i giovani, decisi a fare di GR Yaris Rally Cup il loro trampolino di lancio.

LA GR YARIS 2023

E’ stata presentata lo scorso gennaio ai piloti ed ai media, la versione 2023 di GR Yaris, per la quale il lavoro svolto è stato focalizzato a dare alla vettura un’ispirazione ancora più “racing”. Si cerca di sfruttare al massimo possibile le prestazioni offerte dalla trazione integrale, puntando a diventare l’ideale trampolino di lancio e formare gli equipaggi per vetture più impegnative.

Le principali novità della vettura versione 2023, mossa da un propulsore di 1,6 litri da 280 cavalli, sono:

– Specchietti retrovisori “racing”;

– Presa d’aria sul tetto;

– Griglie aerazione cofano motore;

– Intercooler “racing”;

– Sistema di raffreddamento transfer;

– Differenziale meccanico posteriore;

– Ammortizzatori posteriori coassiali.

CALENDARIO GR YARIS RALLY CUP 2023

RALLY IL CIOCCO E VALLE DEL SERCHIO 10-11 marzo RALLY REGIONE PIEMONTE-ALBA 14-15 aprile RALLY SAN MARTINO DI CASTROZZA 23-24 giugno RALLY 1000 MIGLIA 08-09 settembre RALLYE SANREMO 30 settembre-01 ottobre RALLY ACI MONZA 01-02 dicembre

Tutti gli appuntamenti avranno coefficiente 1 ad eccezione dell’ultima tappa di Monza che avrà coefficiente maggiorato a 2.