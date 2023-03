Francesca De Bonis duetta con Sarah Jane Morris nel nuovo singolo

“Sunflower in the Shadow” è il brano cantato in duetto tra Francesca De Bonis e Sarah Jane Morris. La canzone è stata scritta da Ettore Diliberto e Matt Backer

“Sunflower in the Shadow” è il brano cantato in duetto tra Francesca De Bonis e Sarah Jane Morris. La canzone è stata scritta da Ettore Diliberto (sono numerosi i suoi lavori con Gianluca Grignani, Franco Battiato, Eugenio Finardi e molti altri) e Matt Backer (chitarrista di Elton John, Joe Cocker, Julian Lennon e altri).

Il brano, contro ogni guerra, vede un videoclip realizzato con delle rifugiate Ucraine, attualmente in Italia sostenute dell’Associazione Maidan Italia-Ucraina.

Francesca De Bonis, cantautrice italiana apprezzata anche all’estero, ha lavorato con Eric Burdon (Animals), Mogol, Le Custodie Cautelari, Alberto Radius e molti altri. Sarah Jane Morris, vincitrice di un Sanremo con Riccardo Cocciante, è una delle voci soul più apprezzate d’Europa.

Il brano, cantato per metà in italiano e per metà in inglese, vuole essere un inno transnazionale alla pace.

Sarah Jane Morris: “Si tratta di un progetto meraviglioso in cui sono stata coinvolta insieme a Francesca De Bonis. E’ bellissimo il messaggio al centro della canzone, scritta da Ettore Diliberto e Matt Backer, che è anche un mio amico e collaboratore di lunga data. Il brano vuole mostrare compassione e solidarietà all’Ucraina in questi tempi devastanti.”

Francesca De Bonis: “Con Matt Backer ho duettato nel brano “Hooked on love” nel 2020, sono onorata di questa collaborazione con Sarah Jane Morris e di aver coinvolto nel videoclip le rifugiate ucraine dell’Associazione Maidan di Milano. La canzone ci fa riflettere, è un gesto di pace, amore, solidarietà per l’Ucraina in questo tragico periodo.”

Videoclip: https://www.youtube.com/watch?v=nbV3nIo7SOs.