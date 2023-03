HST Marine accoglie la seconda nave ibrida elettrica

HST Marine ha accolto l’arrivo della sua seconda nave ibrida-elettrica per il trasferimento dell’equipaggio (CTV) costruita nel Regno Unito

La consegna della nave ibrida elettrica per il trasferimento dell’equipaggio di HST Marine evidenzia l’espansione della cantieristica britannica. Il Ministro britannico per il Dipartimento per gli Affari, l’Energia e la Strategia Industriale ha presenziato alla cerimonia di nomina di HST Frances, celebrando il ruolo dell’industria marittima britannica nello sviluppo di soluzioni a basse emissioni di carbonio per sostenere l’industria eolica offshore HST Marine ha accolto con favore l’arrivo della sua seconda nave ibrida-elettrica per il trasferimento dell’equipaggio (CTV) costruita nel Regno Unito, HST Frances, in una cerimonia alla quale hanno partecipato Nusrat Ghani MP, Ministro di Stato del Regno Unito (Dept. for Business, Energy & Industrial Strategy) e alti dirigenti del settore marittimo britannico.

L’evento ha evidenziato il ruolo della Gran Bretagna nel pioniere delle navi a basse emissioni di carbonio a sostegno delle operazioni eoliche offshore nazionali e globali. HST Frances è il secondo CTV ibrido elettrico di HST Marine. Le imbarcazioni di 25 metri possono trasportare da 12 a 24 lavoratori industriali e il loro sistema di propulsione elettrica ibrida riduce il consumo di carburante del 30% rispetto a analoghi televisori a circuito chiuso alimentati da motori diesel. Ciò fa seguito alla consegna della HST Ella nel 2021, la prima nave del settore e vincitrice del premio EMCAs Green Technology Award 2022. Entrambe le navi furono progettate dall’architetto navale britannico Chartwell Marine e costruite presso il costruttore navale britannico Diverse Marine sull’isola di Wight. “Poiché l’energia eolica diventa parte integrante del mix energetico netto zero, la crescita delle attività eoliche offshore sostenibili dipende dal rafforzamento dell’efficienza e delle prestazioni ambientali delle loro catene del valore. Soddisfare la crescente domanda di navi ausiliarie nuove e pulite fa parte della soluzione, e stiamo già assumendo un ruolo di primo piano in questo senso”, afferma Tom Nevin, CEO e Head of HST Marine, Purus Wind.