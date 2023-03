Endometriosi: da Saugella nuova iniziativa di sensibilizzazione

Saugella unisce le forze con Fondazione Italiana Endometriosi per portare l’attenzione su un disturbo diffuso ma di cui si parla ancora troppo poco

Saugella, il brand di Mylan – A Viatris Company leader nella cura del benessere intimo femminile unisce la propria voce a quella di tante donne e di Fondazione Italiana Endometriosi per portare l’attenzione su un disturbo diffuso ma di cui si parla ancora troppo poco: l’endometriosi.

Una iniziativa che conferma l’impegno e la sensibilità di Saugella verso tutte le sfumature dell’essere donna, all’insegna del concept “Femminile Singolare” che da anni accompagna il brand, nella consapevolezza che non esiste un unico modo di essere femminile.

Ogni donna è femminile singolare in ogni aspetto del suo modo di essere e in ogni sua scelta, così come nell’affrontare le sfide e i problemi che possono porsi ogni giorno, anche le più difficili per questo motivo ha scelto di supportare un partner di eccellenza, per sostenere le donne che soffrono di endometriosi un disturbo molto più diffuso di quanto si pensi e non facile da riconoscere e diagnosticare.

Saugella ha scelto Fondazione Italiana Endometriosi, nata nel 2001 come Associazione Italiana Endometriosi Onlus e diventata Fondazione nel 2007, con il preciso scopo di implementare la ricerca sulla malattia che attualmente ha, nel mondo, fondi destinati circa 200 volte inferiori ad altre malattie croniche.

L’obiettivo che la Fondazione si pone, è quello di aiutare e sostenere le donne, diffondere informazioni sull’endometriosi, seguire le pazienti nel loro percorso di cura, aiutare lo sviluppo degli studi e delle ricerche sul fenomeno

Saugella come sempre, sceglie di dare un aiuto concreto, non solo sensibilizzando sul tema con un’edizione dedicata ma schierandosi concretamente a fianco delle donne donando 500 tra visite mediche e consulti online con specialisti.

Per anni non si è trovato un nome per questa patologia e le donne che ne soffrivano sono state etichettate come “esagerate” e la loro condizione non presa seriamente in considerazione. “Chiamala per nome” è la promo di Saugella dedicata a tutte le donne e in particolare a quelle che soffrono di endometriosi e che non vogliono più soffrire in silenzio. Per la prima volta infatti, Saugella sceglie come ambassadors del progetto 5 donne di diverse fasce di età affette da questa patologia che hanno deciso di esporsi in prima linea per condividere la loro esperienza, poter essere di supporto e far sì che sempre meno donne si trovino nella condizione di non essere credute o di non sapere come agire di fronte a questa patologia.

L’edizione limitata è composta dal detergente intimo Saugella Dermoliquido nel formato da 500ml e dal detergente specifico Saugella Acti3 da 150ml, disponibile in 3 diversi design accomunati dalla presenza del girasole, simbolo dell’endometriosi. Un fiore capace di volgersi sempre verso la luce, perché possa rappresentare una speranza e un sostegno da parte di Saugella nella battaglia di tutte le donne che soffrono di questo disturbo.

L’ENDOMETRIOSI è una patologia invalidante, caratterizzata da dolori cronici e persistenti particolarmente accentuati durante il periodo mestruale, e proprio per questo motivo spesso ignorata o difficilmente distinguibile. Un disturbo molto più diffuso di quanto si possa pensare: basti pensare che solo in Italia le donne con diagnosi conclamata di endometriosi sono almeno 3 milioni, e nel 30-40% dei casi questa è causa di sub-fertilità o infertilità. Un problema subdolo ma reale, da CHIAMARE PER NOME per evitare che venga confuso con un semplice dolore mestruale accentuato e intervenire il prima possibile. Ma anche per dare voce a tutte le donne che da anni lottano contro l’endometriosi, e sensibilizzare riguardo all’importanza della ricerca.

Fondazione Italiana Endometriosi opera attraverso un Network scientifico costituito da 11 istituzioni pubbliche e private, sia italiane che estere, e supporta il Centro Italiano Endometriosi per la Ricerca Traslazionale sulla malattia. L’obiettivo della fondazione è quello di sostenere la ricerca scientifica, aiutare le donne affette da questa patologia, diffondere informazioni sul tema e supportare le pazienti nel loro percorso di cura.

Saugella, attraverso la nuova limited edition, sosterrà concretamente questo progetto tramite la donazione di 200 visite mediche presso la sede di FIE e 300 consulti online, per aiutare le donne affette da endometriosi nella diagnosi e nella cura di questa condizione.

Il bundle della limited edition Saugella “Chiamala per nome” comprende:

Saugella DERMOLIQUIDO 500 ml: Detergente intimo quotidiano, specifico per le donne in età fertile. Con estratto di Salvia officinalis , che svolge un’ azione rinfrescante e tonificante assicurando benessere quotidiano. Ha anche azione antiodorante .

Detergente intimo quotidiano, specifico per le donne in età fertile. Con estratto di , che svolge un’ e assicurando benessere quotidiano. Ha anche azione . Saugella Acti3: Il primo detergente ad utilizzare l’innovativa tecnologia Acti GyneProtection System nata dalla ricerca Saugella. La sua formula è studiata per garantire una triplice protezione in ogni occasione. Disponibile in uno dei tre formati in edizione limitata da 150ml con etichetta dedicata.

La limited edition Saugella “Chiamala per nome” sarà disponibile fino ad Aprile 2023 e soggetta a disponibilità

È possibile acquistarla in farmacia e parafarmacia, al prezzo consigliato di €9,99.