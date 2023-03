Previsioni meteo 8 marzo 2023: anticiclone in vista

Le previsioni meteo di oggi, mercoledì 8 marzo 2023: pioviggini sulle regioni centro-settentrionali e neve sulle Alpi poi nel weekend tornerà l’alta pressione

Condizioni meteo all’insegna della variabilità sull’Italia. Nella giornata di oggi la pressione tenderà ad aumentare temporaneamente ma resteremo inseriti in un letto di correnti umide occidentali o sud occidentali che si renderanno responsabili di altri annuvolamenti. Domani sarà possibile ancora qualche sporadica pioggia ma a seguire si intravede la rimonta dell’anticiclone.

Ecco le previsioni meteo di oggi, mercoledì 8 marzo 2023.

AL NORD

Al mattino deboli piogge sulla Liguria e neve sulle Alpi occidentali oltre 1200-1400 metri, variabile altrove. Al pomeriggio ancora precipitazioni su Liguria e lungo l’arco alpino con neve oltre i 1400-1900 metri, invariato altrove. In serata ancora fenomeni su Liguria e settori alpini con neve a quote medie, asciutto sugli altri settori ma con molte nubi.

AL CENTRO

Al mattino piogge tra Lazio e zone interne dell’Abruzzo con neve oltre i 1600-1700 metri, variabilità asciutta altrove. Al pomeriggio deboli piogge tra Toscana e Umbria e Lazio, asciutto con cieli poco o irregolarmente nuvolosi sulle altre regioni. In serata tempo per lo più asciutto ma con molte nubi sul versante tirrenico.

In Toscana molte nuvole sia al mattino che al pomeriggio su gran parte della regione ma con deboli piogge solo sulle zone più settentrionali. Nessuna variazione in serata e nottata con deboli fenomeni solo sull’alta Toscana.

AL SUD E SULLE ISOLE

Piogge al mattino su Campania e settori tirrenici di Basilicata e Calabria, variabilità asciutta sulle altre regioni. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo, con residue piogge sugli stessi settori. In serata tempo asciutto ovunque ma con molte nubi, maggiori schiarite sui settori adriatici.

In Calabria piogge sparse al mattino sui settori tirrenici settentrionali della regione, variabilità asciutta altrove. Nubi sparse e schiarite tra pomeriggio e sera su tutta la regione ma con tempo per lo più asciutto.

Temperature minime stazionarie o in lieve calo al Nord e in rialzo sul resto d’Italia; massime in generale aumento da Nord a Sud.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it .