Marcello Riccioni in libreria con “Arte terapia dell’anima”

Disponibile nelle librerie e online per Fefè editore “Arte terapia dell’anima”, il nuovo libro di Marcello Riccioni con prefazione di Daniele Novara

Tutti noi davanti a un’opera d’arte possiamo ricevere stimoli capaci di portarci dentro al nostro sé.

Rieducarsi al sentire, al provare sensazioni e interpretarle, a intuire i messaggi nascosti, sono le tecniche necessarie per ottenere il massimo. Questo saggio esamina 10 opere d’arte con tavole a colori a tutta pagina; di ciascuna dà una lettura emotiva oltre che storico-critica. Un manuale studiato in funzione di studenti di liceo e università, di visitatori di musei e collezioni, di seminari e incontri d’arte.

MARCELLO RICCIONI Lombardo cinquantenne, nasce come storico e critico d’arte, organizzatore di mostre ed eventi. Dal 1999 insegna arte e pubblica saggi d’arte e studi dedicati alla scuola. Allievo del Dott. Daniele Novara, da lui apprende e sviluppa il processo “maieutico” nella lettura di un’opera d’arte. Ultima sua pubblicazione è Lasciami volare, papà per Mondadori, per cui ha fatto 1500 incontri in tutt’Italia insieme alla Fondazione Ema-Pesciolino Rosso.

DANIELE NOVARA Pedagogista tra i più noti in Italia, saggista di successo prevalentemente per Rizzoli, docente alla Cattolica di Milano, fondatore a Piacenza del CPPCentro Psicopedagogico per l’educazione e la gestione dei conflitti. Grande divulgatore su temi pedagogici.