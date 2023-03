Francesco Salvi con Agosta & Mitch DJ: fuori il nuovo video

Fuori il video di “C’è da spostare una macchina (è Lettrica)”, affettuosa ironia su un grande successo di Francesco Salvi che collabora con Agosta & Mitch DJ

Fuori il video di “C’è da spostare una macchina (è Lettrica)”, affettuosa ironia su un grande successo di Francesco Salvi che in questa versione travolgente e sempreverde con Agosta & Mitch DJ fa una rivisitazione di “C’è Da Spostare Una Macchina”, evergreen da fine anni ’80 – ’90, 2000, 2010, 2020, 2030 e chi più ne ha più ne metta… con un arrangiamento contemporaneo e nuove voci per un impatto moderno e bestiale. Il brano è già in radio e in digitale.

“Ho scelto di interpretare questo brano perché mi rappresenta e descrive, con molta simpatia e divertimento, una situazione attuale e di emergenza ambientale – racconta Francesco Salvi -poi Agosta & Mitch Dj sono due bravissimi professionisti con cui ho collaborato allegramente e si è creata una sinergia simpatica e Lettrica dalla quale è nato il trio dei paninari”.

L’ironico esterrefatto interprete dialoga con se stesso incontrandosi ai bordi di una discoteca e si meraviglia che si parli ancora di diesel, bisogna aggiornarsi. Il futuro è elettrico, o meglio: è lettrico! (se si trovano le colonnine).

Qui il video: https://youtu.be/2JeeMSRyuXk

Il video, girato nella Discoteca Polaris Studios, è diretto da Salvatore Barbato e Davide Agosta ed è strutturato su due linee narrative curate dagli stylist Deborah Deh e Antonio Bardini. La prima ci riporta negli anni ‘80, attraverso una rappresentazione goliardica e parodistica di improbabili paninari. La seconda rappresenta il mood scanzonato e divertente del remake, o forse meglio dire sequel, che trasforma Francesco Salvi in un vigile con tanto di cappello Fez (come nel video originale degli anni ’80), che cerca di mettere ordine tra una banda di bambini scalmanati alla guida di tante mini auto elettriche fornite da PEG Perego, eccellenza italiana conosciuta in tutto il mondo.

Francesco Salvi nato il 7 febbraio a Luino (VA) è comico, attore, compositore, cantautore, autore, scrittore, pittore, architetto: un artista a tutto “tonto”.

Agosta & Mitch DJ sono conosciuti e riconosciuti come il duo di autori, produttori e artisti che in questi ultimi anni ha prodotto e collaborato con grandi star internazionali del calibro di Busta Rhymes, Lil Wayne ma anche Clementino o giovani promesse come Ossido Master noto rapper siciliano in Inghilterra e Sensei ad oggi considerato il rapper più veloce d’Italia.

Francesco Salvi è su Facebook Instagram