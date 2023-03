Assicurazione cane: 5 consigli per proteggere Fido dal freddo dell’inverno

Con il sopraggiungere di temperature più rigide iniziano anche i tanto temuti malanni. Febbre, raffreddore e colpi di freddo sono un problema per noi, ma anche per gli animali .

L’inverno è un momento delicato per tutti e per affrontarlo al meglio, evitando di incorrere nelle problematiche tipiche di questo periodo, è bene proteggere i nostri amici a quattro zampe con la stessa cura e attenzione che riserviamo a noi stessi e ai nostri bambini.

La prima cosa importante da sapere, quando si tratta di cani, è che alcune razze soffrono maggiormente il freddo, ma in generale le problematiche connesse a un colpo di freddo sono gravi e comuni per tutte. Tra le più frequenti troviamo:

P roblemi neurologici, temporanei o nella peggiore delle ipotesi permanenti;

Artrite, infiammazione delle articolazioni con conseguente rischio di dolore cronico;

Tracheobronchite infettiva (più comunemente conosciuta come “tosse canina”), molto aggressiva e fastidiosa, che può degenerare in patologie polmonari più serie.

Quali sono allora gli accorgimenti da adottare per non incorrere nel rischio di vedere ammalarsi il nostro migliore amico? In realtà si tratta di piccole, semplici precauzioni che però risultano anche fondamentali, come ad esempio:

Evitare di uscire nelle ore più fredde della giornata e comunque ridurre al minimo gli sbalzi di temperatura quando si passa da un ambiente esterno a uno interno e viceversa;

Predisporre per il cane un ambiente asciutto e caldo : sì, dunque, a cuscini e maglioni per un giaciglio sollevato dal freddo pavimento, no a garage e cucce esterne con temperature molto rigide;

Coprire adeguatamente l’animale soprattutto in caso di pioggia o vento , a maggior ragione se ci si prende cura di un cane a pelo corto e quindi con minore protezione naturale;

Spazzolare più frequentemente Fido che in questo momento dell’anno, grazie alla muta, inizia a ricoprirsi di una pelliccia più spessa e calda: prendersi cura del pelo significa stimolarne la crescita in modo corretto;

Fare attenzione all’alimentazione : come noi anche i cani bruciano più calorie nella stagione invernale, pertanto il loro cibo dovrà contenere un numero maggiore di grassi e proteine. Ove necessario, e su parere del veterinario, sarà utile somministrare anche integratori a base di minerali come rame, zinco e omega 6 e 3.

Questi sono solo alcuni degli accorgimenti che possono evitare problematiche al nostro amico a quattro zampe, ma spesso anche malanni meno seri, proprio come capita a noi, se sopraggiungono vanno affrontati e curati con il coinvolgimento di un veterinario, la spesa per i farmaci e, nei casi più gravi, per il ricovero.

