Roberto Paradiso in libreria con “Noi abbiamo usato le matite!”

“Noi abbiamo usato le matite!” è il nuovo libro di Roberto Paradiso, di professione bancario e un passato da ufficiale dell’Esercito con esperienza da pilota privato

“Noi abbiamo usato le matite!”. Questa frase è stata attribuita a Sergei Pavlovic Korolev, il “progettista capo”, padre del programma spaziale sovietico.

Ma, in realtà, si tratta di una leggenda metropolitana. Korolev non disse mai una cosa del genere però lo spirito che ha animato il programma spaziale dell’Unione Sovietica, prima, e della Russia, poi, e proprio questo. Trovare soluzioni semplici a problemi complessi e che funzionino sempre.

Ed è proprio questo spirito, un po’ alla “Mc Gyver”, che ha consentito a questa grande nazione di primeggiare, grazie alla genialità della gente che ha lavorato nel programma spaziale, nella corsa allo spazio ingaggiata con i “rivali” (che poi, scopriremo, tanto rivali non erano in fondo…) americani.

“Noi abbiamo usato le matite!” è un libro che racconta di interessanti vicende e personaggi che hanno fatto la storia, con documenti che attestano quanto scritto, addirittura alcuni inediti. Conoscerete al meglio il risvolto originale delle missioni spaziali sovietiche/russe e le persone che stavano dietro le quinte.

Questo grazie ad un autore, Roberto Paradiso, appassionato di tutto ciò che concerne il campo aerospaziale.

L’autore Roberto Paradiso di professione bancario ha un passato da ufficiale dell’Esercito con

esperienza da pilota privato. Vive a Pescara e sin da bambino gli è sempre piaciuto scrivere: ha una passione viscerale per i voli spaziali. Alla fine degli anni ‘90 inizia a lavorare seriamente su qualcosa di più originale, una raccolta di racconti di fantascienza che ha pubblicato in self publishing col titolo “Storie di anime e di mondi”.

Il libro “Noi abbiamo usato le matite!” di Roberto Paradiso è pubblicato con Ilmiolibro per la categoria storia e filosofia. Ha la prefazione di Letizia Davoli, astrofisica e giornalista televisiva e di Stefano Mossa, astrofilo e blogger.

È disponibile in versione cartacea con copertina flessibile e in e-Book, 184 le pagine.