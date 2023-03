Per Eli Lilly sarà un 2023 di ulteriore crescita

Case farmaceutiche: dopo un anno di successi, segnato dall’approvazione e dal lancio del farmaco per il diabete Mounjaro (tirzepatide) Eli Lilly continuerà a crescere

Dopo un anno di successi, segnato dall’approvazione e dal lancio del farmaco per il diabete Mounjaro (tirzepatide), in occasione della 41a J.P. Morgan Healthcare Conference, Eli Lilly ha rivelato che si sta preparando per un altro grande anno.

L’ottimo stato di salute di Lilly e le sue prospettive a breve medio termine si riflettono nella sua quotazione di borsa, cresciuta nell’ultimo anno del 40%.

Anat Ashkenazi, vicepresidente esecutivo e direttore finanziario di Lilly, e Daniel M. Skovronsky, direttore scientifico e medico di Lilly, hanno illustrato l’intenso anno che l’attende, le previsioni di business e la solida pipeline che sosterrà la crescita a lungo termine.

Lancio di prodotti e prospettive della pipeline

Eli Lilly si sta preparando a lanciare quattro nuove molecole: donanemab per la malattia di Alzheimer precoce, lebrikizumab per la dermatite atopica, mirikizumab per la colite ulcerosa e pirtobrutinib per il linfoma a cellule mantellari recidivato/refrattario. Tutti e quattro i farmaci sono attualmente in fase di revisione regolatoria.

Il programma donanemab, in particolare, è in una buona posizione, ha detto Skovronsky, dopo il successo di lecanemab di Biogen/Eisai. Anche Lilly sta cercando di ottenere un’approvazione accelerata per donanemab.

Mounjaro (tirzepatide), approvato nel maggio 2022 per il diabete di tipo 2, potrebbe ottenere una seconda indicazione nell’obesità già alla fine del 2023.

Pirtobrutinib è un un inibitore di BTK di nuova generazione a piccole molecole per pazienti con linfoma a cellule del mantello recidivato/refrattario che hanno ricevuto precedenti terapie con BTKi.

Altre cinque molecole sono all’orizzonte di sviluppo di Lilly: l’insulina una volta alla settimana, una molecola SERD orale in fase III di valutazione per il cancro al seno, il farmaco di nuova generazione per l’Alzheimer remternetug, il retatrutide per l’obesità e l’agonista orale del recettore GLP1, orforglipron.

Le attività di ricerca e sviluppo nelle fasi iniziali e intermedie dello sviluppo dei farmaci continueranno a garantire la longevità del portafoglio di Lilly.

Nel campo dell’immunologia, Lilly sta sfruttando la tecnologia degli agonisti del checkpoint, un approccio comune nel cancro, per smorzare l’attivazione del sistema immunitario. L’azienda ha recentemente pubblicato dati proof-of-concept che dimostrano il potenziale degli agonisti PD-1 nell’artrite reumatoide.

Per quanto riguarda il cancro, sono in fase di studio diverse molecole sperimentali, tra cui una chinasi PI3K in fase I e inibitori di KRAS.

L’azienda è anche alla costante ricerca di aree terapeutiche “in gran parte non preferite dall’industria farmaceutica” in cui Lilly possa innovare, ha dichiarato Skovronsky.

Aggiornamenti e previsioni aziendali

Per il 2023, l’azienda prevede che la crescita del fatturato del core business “dovrebbe attestarsi su oltre il 10 per cento, ha dichiarato Ashkenazi. Si prevede una crescita forte e sostenuta per tutta la fine del decennio.

L’azienda sta ampliando la propria struttura produttiva con due nuovi siti in North Carolina, uno dei quali dovrebbe essere operativo quest’anno. Lilly ha anche due nuovi stabilimenti in Indiana e un altro in Irlanda.

L’azienda prevede un aumento della concorrenza nel mercato dell’obesità ed è pronta a far fronte all’innovazione. Skovronsky ha dichiarato che Lilly intende immettere sul mercato più incretine nei prossimi anni, in modo da indirizzare diverse sottopopolazioni di pazienti.

Per quanto riguarda lo sviluppo aziendale, Ashkenazi ha dichiarato che Lilly “non sta cercando una fusione o un’acquisizione enorme per sostituire le entrate”. L’azienda continuerà invece a migliorare la propria pipeline e a introdurre nelle proprie principali aree terapeutiche farmaci di prima qualità o migliori della categoria.