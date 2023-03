I completi in cashmere sono la nuova proposta di MALO

Per gli ultimi giorni freddi MALO propone due bellissimi completi in cashmere, estremamente caldi, avvolgenti, confortevoli e allo stesso tempo raffinati

Le temperature sono ancora basse ma non per questo dobbiamo rinunciare allo stile e all’eleganza. Malo, per questi mesi ancora freddi, propone due bellissimi completi in puro cashmere, estremamente caldi, avvolgenti, confortevoli e allo stesso tempo raffinati.

L’estetica è coordinata, abile a modellarsi su qualsiasi silhouette. Come materia nelle mani di un abile artigiano, ogni capo è capace di adattarsi a chi lo indossa, restituendo un’allure autentica e senza tempo, tipica della maison fiorentina.

Completo azzurro: in puro cashmere. Il maglione girocollo, dalle ampie maniche a campana, presenta una preziosa tecnica di lavorazione a trafori che ne esalta la morbidezza e la leggerezza. Il pantalone, ampio e morbido, è realizzato con la tecnica integrale, ovvero senza cuciture, garantendo il massimo della vestibilità e del comfort.

Completo beige: in puro cashmere, realizzato con la tecnica della maglia integrale, senza cuciture, garantendo il massimo della vestibilità e del comfort. È composto da top, cardigan con tre bottoni e ampio pantalone. Il top e i pantaloni sono arricchiti da una leggera lavorazione a trafori.

Due bellissime proposte coordinate per vivere le giornate più fredde con un tocco di eleganza e glamour.

Entrambi i completi fanno parte della collezione PE23 “L’Arte della Terra”. Una collezione che si ispira alla trasformazione e alla modellazione degli elementi, alla pazienza di chi lavora per creare bellezza. Suggestioni e paesaggi dalla culla dell’umanità, l’Africa, da dove ogni cosa ha avuto origine. Come un artigiano modella l’argilla per creare un raffinato vaso, le fibre dei materiali più preziosi sono lavorate dalle esperte maestranze per creare capi senza tempo. Le tradizioni degli intrecci Masai e i colori degli orizzonti sabbiosi della madre Africa prendono vita in capolavori artigiani che convivono con sostenibilità e stile eterno.