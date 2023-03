Bicamerale d’inchiesta si occuperà dei casi di Emanuela Orlandi e Mirella Gregori

Caso Emanuela Orlandi, la commissione d’inchiesta Bicamerale si allarga alla scomparsa di Mirella Gregori. Il 20 marzo il voto alla Camera sull’approvazione

La commissione Bicamerale di inchiesta sulla scomparsa di Emanuela Orlandi sarà in Aula alla Camera, per l’approvazione, il 20 marzo e si occuperà anche del caso della scomparsa di Mirella Gregori. Ne dà notizia Francesco Silvestri, capogruppo alla Camera M5S. In Commissione Affari costituzionali è stato infatti approvato un emendamento che allarga le competenze della Bicamerale che verrà istituita al caso della studentessa scomparsa qualche settimana prima di Emanuela.

LEGGI ANCHE: Fedez si scusa con il fratello di Emanuela Orlandi per le battute e le risate sulla ragazza scomparsa

Il deputato Silvestri spiega: “La conferma dell’allargamento della commissione d’inchiesta sulla scomparsa di Emanuela Orlandi alla vicenda di Mirella Gregori è un’ottima notizia. Domani ci sarà il voto della commissione Affari Costituzionali per dare mandato al relatore di portare la proposta di legge in Aula per il prossimo 20 marzo, pertanto gli intoppi in commissione non hanno determinato ulteriori ritardi. Tutto questo non può che determinare soddisfazione per chi si batte da molto tempo per fare finalmente luce su questa terribile vicenda, che ha lasciato per quarant’anni senza verità e giustizia le famiglie di queste ragazze e tutti i cittadini italiani”.

LEGGI ANCHE: Pietro Orlandi: “Il Papa mi disse ‘Emanuela è in cielo’”

CHI È MIRELLA GREGORI

Nei mesi scorsi il Vaticano ha annunciato la riapertura delle indagini sul caso Emanuela Orlandi. L’allora 15enne, cittadina vaticana, scomparve il 22 giugno 1983 a Roma, dopo una lezione di musica nella scuola di Sant’Apollinare. Ma poco più di un mese prima, un’altra adolescente sparì nel nulla in circostanze misteriose: anche Mirella Gregori aveva 15 anni quando, il 7 maggio 1983, nella Capitale si persero le sue tracce. Figlia di due titolari di un bar in via Volturno, Mirella uscì da casa nel primo pomeriggio di quel 7 maggio dicendo alla madre che avrebbe incontrato un suo ex compagno di classe a Porta Pia e da quel momento non si seppe più nulla. Anche per la sua scomparsa venne aperta un’indagine ma dopo anni di sospetti e piste poi rivelatesi non concrete, nel 2015 il Gip archiviò il fascicolo su Mirella Gregori.