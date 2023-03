Valentina Iadeluca e Antonella Montano pubblicano “Amori lontani”

“Amori lontani. Esercizi per imparare a conoscere e vivere al meglio le relazioni a distanza” è il nuovo libro di Valentina Iadeluca e Antonella Montano

Provate a pensare: il vostro partner abita dall’altra parte dell’Italia, dell’Europa o addirittura del mondo. Le settimane trascorrono senza vedervi e la maggior parte del vostro tempo insieme è dedicata a coordinare date e impegni per fare in modo che sia possibile rincontrarvi al più presto. Eppure, nonostante le evidenti difficoltà, gli amori tra cuori lontani possono essere delle esperienze inaspettatamente produttive e condurre a un lieto fine: ricongiungersi nella stessa città (o sotto lo stesso tetto!) e vivere finalmente vicini, più motivati e forti di prima.

Questo breve libro fornisce spunti di riflessione ed esercizi utili per chi, in questo momento, vuole sopravvivere alla distanza e, da problema, riuscire a trasformarla in preziosa opportunità.

Valentina Iadeluca, psicologa, certified Hakomi therapist and teacher. Si forma e lavora in Italia, Spagna e Stati Uniti. Executive codirector dell’Istituto Hakomi Mallorca, centro di formazione europeo sull’Hakomi Mindful Somatic Psychotherapy. È docente presso lo stesso istituto e istruttrice di percorsi mindfulness presso l’Istituto A.T. Beck di Roma e Caserta.

Antonella Montano, psicoterapeuta cognitivo-comportamentale. Fondatrice e direttrice dell’Istituto A.T. Beck di Roma e Caserta. Certified trainer/consultant/speaker/supervisor dell’Academy of Cognitive Therapy (ACT). Fondatrice e presidente della ONLUS Il Vaso di Pandora. La Speranza dopo il Trauma. È insegnante di MBSR e di protocolli Mindfulness-Based.