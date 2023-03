Dario Pasquali in libreria con “Wuthering Winds”

Lo scrittore Dario Pasquali presenta il suo libro, “Wuthering winds” edito da I Robinson e disponibile nelle librerie e online

Il libro è stato selezionato per l’edizione 2023 di Casa Sanremo Writers, l’ambito salotto letterario a due passi dall’Ariston. “Quello di Dario Pasquali è un libro appassionante, mai banale, sui generis e intrigante” dichiara Sheyla Bobba di SBS Comunicazione, l’Agenzia che cura la promozione di Wuthering winds.

Wuthering Winds, sinossi

Un vento tempestoso soffia sul mondo e sulle storie dei suoi abitanti, come se fosse l’energia segreta, amica e nemica, che spinge e ostacola l’umanità ad andare avanti a tutti i costi. Una donna è legata ad una sedia in un seminterrato, è ferita e perde sangue, un figlio trova suo padre anziano in fin di vita.

Dal passato le storie di due bambini, Carlo e Alessandro, vengono raccontate, anno dopo anno, mentre diventano adulti. Celine, la donna che diventa il centro delle azioni e dei sentimenti di tutti, vive di segreti e di inganni, Marta e Barbara sono due madri dalle storie controverse, Carlo e Alessandro cercano il loro posto nel mondo, mentre all’interno delle loro famiglie ognuno è preso solo dalla propria vita, e i padri sono incapaci ad aiutare i figli.

Arriverà il momento per tutti per fare i conti con il passato, con gli amori, i sentimenti, le idee, i modi di essere, i limiti della propria esperienza, la violenza del mondo, le morti, le minacce, e con l’imprevedibilità della vita che sembra non seguire mai il percorso atteso. Alla fine il passato si ricongiungerà con il presente, per svelare la vera identità di ognuno e il loro vero ruolo.

Un vento di tempesta continua a soffiare forte, minaccia e solleva il mondo, che va avanti ad ogni costo, perché alla fine si tratta solo di andare ognuno ad occupare il proprio posto per assicurare la continuità delle specie umana attraverso la storia infinita dei padri e dei figli.