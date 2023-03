VDL Nedcar costruirà l’XBUS e l’Evetta per ElectricBrands

ElectricBrands affida la costruzione di XBUS ed Evetta a VDL Nedcar nei Paesi Bassi, partner di produzione consolidato con un’ampia esperienza

Uno dei maggiori produttori europei per conto terzi, con un fatturato di oltre due miliardi di euro, in futuro costruirà l’XBUS e l’Evetta per ElectricBrands. La start-up può così contare su VDL Nedcar nei Paesi Bassi, un partner di produzione consolidato con un’ampia esperienza, per la produzione dei suoi veicoli elettrici leggeri.

“Siamo felici di aver trovato in VDL Nedcar non solo un sito di produzione, ma anche un’azienda economicamente stabile, sana e innovativa a cui affidare la costruzione dei nostri veicoli”, afferma soddisfatto Ralf Haller, CEO e fondatore di ElectricBrands, “VDL Nedcar ci affiancherà nel continuo sviluppo della nostra flotta con professionalità e grande esperienza. Anche i clienti che ordinano o hanno ordinato uno dei nostri veicoli ne trarranno benefici.”

Il costruttore automobilistico olandese, con sede a Born, produce veicoli e ricambi per diverse case automobilistiche in Europa e conta su circa 4.000 dipendenti e 1.400 robot. Dalla metà del 2014, lo stabilimento di produzione di VDL ha realizzato più di un milione di autovetture, oltre a grandi quantità di ricambi.

VDL Nedcar è un’azienda familiare con un proprio reparto di ricerca e sviluppo che si è posta obiettivi a lungo termine. VDL è convinta che la classe di veicoli elettrici leggeri L7e, che comprende l’XBUS e l’Evetta, offra grandi prospettive per la mobilità del futuro.

“Con i veicoli progettati da ElectricBrands, possiamo plasmare insieme il futuro della mobilità nel nostro Mobility Innovation Centre”, afferma John van Soerland, CEO di VDL Nedcar. “Un futuro in cui svolgiamo contemporaneamente lavori diversi per più partner. La collaborazione con ElectricBrands crea nuove opportunità, per i nostri dipendenti e per VDL Nedcar.”

Van Soerland aggiunge: “Abbiamo capacità sufficiente per coprire l’attuale volume di ordini di ElectricBrands, ma anche i futuri picchi di ordini e quelli a lungo termine.” XBUS ed Evetta sono prodotti nello stabilimento VDL Nedcar di Born, nella zona più orientale dei Paesi Bassi, vicino ad Aquisgrana e Düsseldorf. “La posizione con buoni collegamenti logistici in un’area centrale tra la Germania e i Paesi del Benelux è stato uno dei motivi per cui abbiamo scelto VDL Nedcar come partner di produzione”, spiega l’amministratore delegato Ralf Haller. La produzione della Evetta con la cosiddetta serie pilota e la prima fornitura ai concessionari è prevista per l’inizio del 2024, poco dopo i primi clienti finali potranno prendere in consegna il veicolo. L’XBUS uscirà l’anno dopo.