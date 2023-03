Su Rai 2 le indagini di NCIS Los Angeles e Blue Bloods

Una prima serata a tutta indagine su Rai 2 con NCIS Los Angeles e Blue Bloods: la trama degli episodi “Una vecchia storia” e “Partita a scacchi”

Azione ed emozioni per la serata di Rai 2 di domenica 5 marzo. Alle 21.00, in prima visione assoluta, il nuovo episodio di NCIS Los Angeles, la costola della popolarissima serie sul servizio investigativo della marina statunitense ambientata nella metropoli californiana. Nell’episodio “Una vecchia storia”, due uomini russi vengono uccisi in una sparatoria su uno yacht intestato ad Arkady in cui è rimasta coinvolta anche una sua ex fiamma, Miraslava Borisova, trafficante di oggetti antichi sul mercato nero, che però riesce a fuggire illesa. Nello stesso giorno, anche Arkady riesce a salvarsi da un tentativo di aggressione…

Con Chris O’Donnell, LL Cool J, Daniela Ruah, Eric Christian Olsen, Gerald McRaney.

A seguire, alle 21.50 in prima visione assoluta, un altro episodio della tredicesima stagione di Blue Bloods, la serie che segue le vicende della famiglia Reagan, legata da generazioni al distretto di polizia di New York. In questo episodio, “Partita a scacchi”, Danny e Jamie si scontrano sulla gestione di un caso che, anche se viene risolto, finisce comunque male. Erin scopre grazie a Joe Hill una grave forma di corruzione all’interno del suo ufficio. Frank invece viene coinvolto in una celebrazione della sua carriera organizzata dal suo staff insieme a Henry.

Con Tom Selleck, Bridget Moynahan, Donnie Wahlberg.