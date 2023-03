FastucUP lancia campagna di Crowdfunding su WeAreStarting

Dopo aver incontrato alcuni imprenditori siciliani, FastucUP, startup made in Sicily, lancia una campagna di Crowdfunding sul portale WeAreStarting

“Siamo pronti per lo start della nostra campagna di crowdfunding su WeAreStarting nelle prossime settimane. Stiamo lavorando sodo per raccontare al meglio il nostro progetto in cui crediamo fortemente e che pensiamo sarà apprezzato da più investitori. Abbiamo, infatti, già ricevuto alcuni feedback positivi e crediamo di aggiungerne altri nelle prossime settimane.” esordisce così Mariangela Galante, CEO di FastucUP.

Il team di FastucUP ha, infatti, incontrato nelle scorse settimane alcuni imprenditori siciliani per discutere del progetto e delle possibili sinergie.

Tra questi, Salvatore Porretto, founder di Emporio Sicilia ( https://www.emporiosicilia.it/ ), grosso aggregatore mondiale di prodotti eccellenti siciliani:

“Ho conosciuto Mariangela tramite un amico comune e ho subito voluto conoscere il resto del team di FastucUP. Con Emporio Sicilia, conosco giornalmente tante realtà del nostro territorio e credo che il valore aggiunto che offrirà FastucUP, la vendita del pistacchio fresco, sia davvero più che un’innovazione, un plus che si sente pochissimo in giro, anche nel mio ambito prettamente biologico-alimentare.

Sono certo che la partnership che abbiamo siglato e che comprenderà più aspetti che man mano vi faremo scoprire, sarà fruttuosa e vincente.”

Mariangela Galante ci racconta, inoltre, di un altro incontro molto motivante avvenuto proprio ieri, quello con Salvatore Mafodda, imprenditore siciliano di lungo corso e founder di Lending Solution ( https://www.lendingsolution.it/ ).

“Conosciamo Salvatore da anni e si è, sin da subito, mostrato vicino al nostro sogno. Parlarne adesso, alle porte del crowdfunding, ci fa ricordare lo spirito siciliano che ci accomuna” continua Galante.

“Il team di FastucUP, per me semplicemente Flavio, Mariangela e Francesco, si presenta da solo: tante competenze mixate, tanta voglia di fare. Siamo sempre stati allineatissimi in questo.

Sosterrò questo progetto anche perché credo molto nell’importanza di valorizzare la cultura, le tradizioni e le grandi competenze del territorio e la Sicilia su questo ha tanto da offrire e da farsi apprezzare.” continua Mafodda.

In attesa dello start della campagna, atteso per le prossime settimane, al momento sono attivi il sito web e i canali social per una maggiore comprensione del concept che muove FastucUP.

FatucUp è una startup innovativa ideata da 3 amici e fidati colleghi, FastucUP ha il primario obiettivo di disintermediare facendo incontrare il produttore e il consumatore in modo agevole e 100% digital, realizzando così una nuova e cortissima filiera.

FastucUP vuole accrescere il valore del pistacchio fresco proponendosi di portare a un nuovo livello la produzione e la vendita dello stesso, con il supporto del digitale e dei nuovi mezzi comunicativi 2.0.

Un aspetto chiave del progetto FastucUP trae spunto dalla realizzazione della filiera interconnessa (distributed ledger technology).

Dalle competenze di cui è dotato il team di FastucUP nasce l’idea della piena applicazione della tecnologia alla filiera alimentare, sperimentando quindi anche moderni processi produttivi; in tale contesto ogni attore è a conoscenza delle esigenze del successivo anello produttivo, consentendo così una ottimale gestione dei processi (produzione, ordini, spedizione).