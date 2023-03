Cosa rende Bitcoin migliore del denaro fiat?

La maggior parte delle persone non pensava molto ai soldi legali o convenzionali fino a quando Bitcoin non è diventato sempre più popolare. I prezzi alle stelle di questa valuta virtuale nel 2017 l’hanno portata alla ribalta prima di catturare l’attenzione del mondo nel 2021 dopo aver raggiunto un prezzo storico di oltre $65.000. Inoltre, più persone ora acquistano Bitcoin su piattaforme come Bitcoin Code e lo usano per pagare servizi e beni.

Essenzialmente, la maggior parte delle persone e delle istituzioni ha utilizzato il denaro fiat come metodo di transazione principale per decenni. I rispettivi paesi hanno valute legali e determinano il loro valore di cambio. Ogni nazione ha una banca centrale che controlla o regola la moneta legale. Inoltre, il valore del denaro fiat può diminuire o aumentare in base al trading in borsa e alla fiducia delle persone.

D’altra parte, essere una valuta digitale significa che Bitcoin non ha un’autorità regolatrice o governativa centrale. E questo attributo rende le transazioni Bitcoin sicure, flessibili e convenienti. Bitcoin utilizza la tecnologia blockchain per creare un sistema più trasparente e gli utenti possono monitorare rapidamente le transazioni.

Satoshi Nakamoto, il misterioso fondatore, ha lanciato Bitcoin nel 2009 dopo la crisi finanziaria del 2008. Sebbene la criptovaluta non abbia guadagnato immediatamente popolarità, è diventata un fenomeno globale quando più persone e istituzioni hanno iniziato a investire in essa dopo il 2017.

E il suo uso, soprattutto per i trasferimenti transfrontalieri, sta aumentando a livello globale, il che significa che alcuni individui preferiscono il denaro fiat. Quindi, cosa rende Bitcoin migliore del denaro convenzionale? Ecco alcuni motivi.

Bassi costi di trasferimento e stoccaggio

Quando si utilizza denaro Fiat, la gente lo memorizza in conti bancari tradizionali. Questi conti hanno saldi minimi e il trasferimento dei fondi costa loro ingenti commissioni. Gli utenti di Bitcoin memorizzano le loro monete in portafogli crittografici che non hanno importi di saldo minimi.

Quando trasferisci Bitcoin, Bitcoin addebita un importo inferiore al denaro fiat. Sebbene il trasferimento di Bitcoin possa aumentare le spese man mano che il suo valore aumenta, rimane più economico del denaro convenzionale.

Aumento dell’adozione

Alcune persone pensavano che Bitcoin fosse una nuvola passeggera, ma si sbagliavano. Bitcoin ha molti vantaggi rispetto al denaro convenzionale, il che ha fatto sì che più aziende lo abbracciassero. Ad esempio, aziende come MicroStrategy, PayPal e Visa abbracciano Bitcoin. Altre istituzioni hanno acquistato Bitcoin per un valore di milioni di dollari USA. Questa crescente adozione significa che possedere Bitcoin è più che avere soldi. Bitcoin è un investimento, migliore del denaro fiat, che i governi possono manipolare coniandone di più.

Divisibilità

La divisibilità di Bitcoin significa che le persone possono effettuare transazioni con piccole quantità di criptovaluta. Idealmente, le persone accettano transazioni Bitcoin in 100 milioni di parti, il che significa che una transazione può essere equivalente a una parte 0,00000001.

Chiamato anche Satoshi, questo numero rende impossibile una transazione minore con denaro fiat. Pertanto, gli esperti sostengono che Bitcoin è il metodo di transazione più equo a livello globale. Esplorare di più Bitcoin ti consente di capire perché è un metodo di pagamento eccellente.

Accessibilità

Essere digitali significa che Bitcoin è una valuta globale. Le persone possono utilizzare questa valuta virtuale per le transazioni transfrontaliere, mantenendo il suo valore. A differenza del denaro fiat, gli utenti non incorrono in pesanti commissioni di conversione valuta.

I confini limitano il denaro fiat all’interno dei confini del rispettivo paese. Se desideri inviare denaro a un amico o a un parente all’estero, devi pagare le commissioni di conversione. Inoltre, la transazione richiederà più tempo di un pagamento in Bitcoin.

Interferenza zero

Bitcoin è decentralizzato, il che significa che nessuna autorità centrale può interferire con una transazione o una rete Bitcoin. I governi possono interferire con la produzione o il valore di Bitcoin. Inoltre, i truffatori non possono interferire con il libro mastro blockchain che registra tutte le transazioni Bitcoin. Nessun criminale si è infiltrato nella rete Bitcoin, spingendo gli esperti a dire che la criptovaluta è a prova di frode.

Riflessioni Finali

Alcuni appassionati sostengono che Bitcoin alla fine diventerà una valuta globale. Se questo avverrà è una questione di tempo. Per ora, le persone continuano a investire e scambiare Bitcoin. Altri la usano come valuta digitale preferita, soprattutto per le transazioni transfrontaliere.