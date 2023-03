A “Rebus” nel pomeriggio di Rai 3 sfida tra musica pop e classica

A “Rebus” su Rai 3 musica pop contro musica classica. Ospiti della trasmissione, il pop rock Gino Castaldo e il classico Alberto Mattioli

Dopo le molte polemiche sul concerto di Paolo Conte alla Scala, davvero il mondo della musica classica e di quella leggera sono così divisi? A “Rebus” il programma di Corrado Augias e Giorgio Zanchini, in onda domenica 5 marzo alle 16.30 su Rai 3, due giornalisti esperti e appassionati – il pop rock Gino Castaldo e il classico Alberto Mattioli – si confrontano in una sfida giocosa fra i due universi musicali, per capire meglio se davvero siano così distanti.

Obiettivo, inoltre, sulla Reggia di Caserta: in studio la direttrice Tiziana Maffei e, in sommario, un reportage per raccontare questo capolavoro dell’architettura italiana e i suoi 47 mila metri quadri di saloni, scaloni, cappelle e collezioni di quadri e opere d’arte. E con le immagini delle sale che proprio in questi giorni vengono aperte per la prima volta al pubblico.