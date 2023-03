Su YouTube Kitoons arrivano nuovi contenuti audio

Da anni, i bambini apprezzano i contenuti delle Cry Babies Magic Tears sul canale YouTube Kitoons che ora si arricchisce ulteriormente

I bambini ora hanno un modo completamente nuovo di godersi i contenuti di Kitoon, il brand di entertainment di IMC Toys, che si espande con offerte audio! I fan, infatti, possono ora unirsi ai famosi personaggi delle Cry Babies Magic Tears nelle loro avventure attraverso una nuova raccolta di canzoni e audiolibri per un divertimento senza fine!

Le Cry Babies Magic Tears sono teneri bambini con grandi personalità che vivono in un mondo fantasioso dove le lacrime sono magiche e conferiscono poteri speciali che vengono utilizzati per superare situazioni difficili. La serie, pensata per bambini dai tre ai sei anni, utilizza le sfide di ogni episodio per trasmettere valori positivi in modo originale, divertente e coinvolgente.

I contenuti audio saranno condivisi all’inizio in sei lingue diverse, tra cui: Italiano, Spagnolo, Inglese, Francese, Tedesco e Portoghese (BR). I bambini potranno cantare le loro canzoni Kitoons preferite sempre e in qualsiasi luogo, o ascoltare le loro storie preferite raccontate dalle Cry Babies e una dolce voce narrante che le completerá con note descrittive. Gli ascoltatori potranno scegliere tra 13 album di audiolibri, ognuno dei quali include piú episodi corrispondenti a uno specifico tema della serie. Le canzoni saranno invece divise in 4 album, uno per ogni stagione andata in onda, con diversi brani all’interno di ciascuno.

Il contenuto sarà disponibile su tutte le piattaforme di streaming a livello mondiale, come Spotify, Audible, iTunes, Google Play, Amazon Music, Tidal e altro ancora.

“Ormai da anni, i bambini apprezzano i contenuti delle Cry Babies Magic Tears sul nostro canale YouTube Kitoons ed è una grande gioia rendere gli episodi e le canzoni ancora più accessibili”, ha dichiarato Raquel Roca, Corporate Communication Director di IMC Toys. “Essere disponibile su così tante piattaforme apre davvero il mondo Cry Babies Magic Tears a un’infinitá di divertimento senza tempo ne limiti.”

Le offerte audio sono solo le ultime dell’espansione di Kitoons che mette a disposizione i suoi contenuti on-demand sia sul canale YouTube omonimo, ora anche divenuto una vera piattaforma OTT, di proprietà di IMC Toys, che su Netflix. Ad aiutare a creare questa nuova esperienza di intrattenimento sono i partner Bookwire, Muit Books e Universal Music Group.