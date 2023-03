Rolando Bargigia è il nuovo CEO di Raben SITTAM

Logistica: Raben SITTAM ha annunciato la promozione di Rolando Bargigia, in precedenza Head of Operations, a Chief Executive Officer

xRaben SITTAM ha annunciato la promozione di Rolando Bargigia, in precedenza Head of Operations, a Chief Executive Officer. Bargigia prende le redini da Wojciech Brzuska. L’avvicendamento alla guida di Raben SITTAM, arriva dopo un corposo lavoro di crescita e consolidamento sul mercato italiano che, a tre anni dall’inizio della sua transizione in entrata in Raben Group, vede l’azienda meneghina perfettamente integrata all’interno del Gruppo. Il passaggio di consegne alla guida di Raben SITTAM avviene in totale continuità e con l’appoggio di Wojciech Brzuska, che manterrà il suo ruolo di Raben Group Regional Manager Italia e Grecia oltre a svolgere le funzioni di Presidente del Consiglio di Amministrazione di Raben SITTAM.

“Sono molto soddisfatto del lavoro e degli ottimi risultati raggiunti dal team che ho avuto la fortuna di guidare in questi primi tre anni di Raben SITTAM – ha dichiarato Wojciech Brzuska – Non posso che essere orgoglioso che l’incarico di Managing Director sia stato affidato ad una persona già interna nella società: ho piena fiducia nelle capacità di Rolando e sono entusiasta all’idea di vedere a quali nuovi successi guiderà Raben SITTAM. Non posso che augurargli il meglio nel suo nuovo ruolo di CEO. “

Veterano del settore, nel corso della sua carriera professionale Rolando Bargigia ha accumulato una grande conoscenza dei mercati nazionali internazionali. Prima di approdare in Raben SITTAM è stato Supply Chain Manager, Branch Manager, Projects&Tender Center Manager e Country Head of Logistics in differenti società di spicco quali, tra le altre, PSA PEUGEOT CITROEN, CEVA & GEFCO. Nel suo nuovo ruolo, Bargigia guiderà la filiale italiana del Gruppo, definendo e mettendo in atto la strategia, la missione e la visione condivisa con Raben Group. Rolando Bargigia, neo eletto CEO di Raben SITTAM, ha dichiarato: “Ringrazio Wojciech per il percorso professionale e umano che abbiamo condiviso. Questa nomina è per me una grande responsabilità e sfida che intendo affrontare forte degli insegnamenti del grande professionista che mi ha preceduto e del sostegno del team di Raben SITTAM e dell’intera Raben Group. I nostri obiettivi sono molto ambiziosi e, come ci hanno insegnato gli ultimi anni, le sfide da affrontare non mancheranno, ma farò del mio meglio per contribuire allo sviluppo del business, affinché Raben SITTAM possa continuare a crescere e a consolidare la propria posizione di leadership sul mercato italiano.”