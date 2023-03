Previsioni meteo 4 marzo 2023: Italia divisa in due

Le previsioni meteo di oggi, sabato 4 marzo 2023: tempo stabile al Nord e al Centro, ancora maltempo con piogge e nevicate sui rilievi al Sud

Italia divisa in due sotto il profilo meteo in questo primo weekend del mese di Marzo. Una circolazione instabile con aria fredda in quota interessa il Mediterraneo centrale portando maltempo soprattutto al Centro-Sud con neve sui rilievi. Sarà così anche nella giornata di oggi, che vedrà precipitazioni su gran parte delle regioni meridionali e sulle Isole maggiori. Tempo soleggiato invece al Nord e gran parte del Centro.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo ECMWF e GFS domani la giornata sarà più stabile, con residue precipitazioni che interesseranno esclusivamente sulle regioni del basso versante tirrenico. Manovre invernali in vista della prossima settimana con il vortice polare pronto a scendere verso l’Europa, ma serviranno ulteriori conferme nei prossimi giorni.

Intanto per oggi, sabato 4 marzo 2023, al Nord Italia al mattino nuvolosità irregolare su tutti i settori ma senza fenomeni associati. Al pomeriggio nessuna variazione con tempo asciutto e nuvolosità irregolare su tutti i settori. In serata ancora condizioni di tempo asciutto con nuvolosità alternata a schiarite. Venti deboli o moderati dai quadranti nord-orientali. Mari poco mossi o mossi.

Al Centro al mattino molte nuvole su tutti i settori con isolati acquazzoni sulle coste dell’Abruzzo. Al pomeriggio cieli coperti tra Lazio e Abruzzo, maggiori aperture altrove. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile ovunque ma con cieli irregolarmente nuvolosi. Venti deboli o moderati dai quadranti meridionali. Mari poco mossi o mossi.

Al Sud e sulle Isole al mattino piogge sparse su tutti i settori, con neve a quote di media montagna. Al pomeriggio non sono attese variazioni di rilievo. In serata insiste il maltempo ovunque, salvo che in Molise e Campania; neve oltre i 1400 metri. Venti deboli o moderati dai quadranti orientali. Mari mossi o localmente agitati.

Temperature minime in aumento e massime stabili o in lieve calo al Nord e al Sud, minime e massime in aumento al Centro.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it .