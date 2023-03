“Linea Verde Life” su Rai 1 in viaggio a Bologna

La “dotta”, la “grassa”, la “rossa”: così viene definita Bologna, ed è sul podio della classifica sulla qualità della vita. La racconta “Linea Verde Life” su Rai 1

Camminare per le strade di Bologna è un viaggio nel viaggio. Una città inconfondibile: piena di studenti, movimento, colori, sapori, è avvolgente e accogliente.

La “dotta”, la “grassa”, la “rossa”: così viene definita ed è sul podio della classifica sulla qualità della vita. Per la sua università, per l’innovazione, la ricchezza e i consumi. Una città raccontata da Marcello Masi e Daniela Ferolla a “Linea Verde Life”, in onda sabato 4 marzo alle 12.30 su Rai 1 e Rai Italia. Masi andrà alla scoperta dei segreti del quarto computer più potente al mondo, in grado di costruire repliche virtuali degli esseri umani per testare farmaci o programmare operazioni o può simulare, attraverso gemelli digitali, qualsiasi tipo di realtà e prevederne gli scenari. E spiegherà, poi, di come sia importante far circolare le idee attraverso il recupero di libri al macero o la condivisione dei testi nella biblioteca spontanea dell’Università di Bologna.

Daniela Ferolla, invece, racconterà che non c’è forma più illuminata della sostenibilità che protegge lemmi, vocaboli e libri di testo: quella delle biblioteche. Filosofia che può essere applicata anche agli oggetti. Scoprirà, poi, la ciclovia del sole speigando perché è importante ripristinare i corridoi naturali. Federica De Denaro, infine, preparerà un piatto gustoso con un ingrediente del territorio.