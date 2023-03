Dopo il Covid, rischio cardiovascolare meno alto del previsto

Post-COVID-19: il rischio cardiovascolare a un anno meno elevato di quanto temuto secondo dati di registro italo-spagnoli

Il rischio di eventi cardiovascolari è di fatto aumentato nei pazienti con COVID-19, ma tale rischio sembra essere concentrato nei primi 30 giorni dopo la diagnosi, con un impatto minimo in seguito, suggeriscono i dati del registro internazionale presentati in uno studio pubblicato su “PLoS One”.

Lungo un anno di follow-up, comprendente sia la fase acuta che quella post-acuta, i pazienti con COVID-19 rispetto a quelli senza avevano maggiori rischi di morte per tutte le cause, tromboembolia venosa ed eventi trombotici arteriosi, ma nessun tasso più elevato di morte CV in particolare, secondo i ricercatori guidati da Luis Ortega-Paz, University of Florida College of Medicine – Jacksonville and Hospital Clínic de Barcelona, Spagna, e Victor Arévalos, Hospital Clínic de Barcelona.

Più critici i primi 30 giorni dopo la fase acuta

Riportano però che – quando sono stati esclusi gli eventi che si sono verificati entro i primi 30 giorni – solo un rischio leggermente aumentato di trombosi venosa profonda è rimasto a 1 anno nei pazienti che si erano ripresi dal COVID-19.

Ciò suggerisce, secondo gli autori, che le preoccupazioni per un impatto cardiovascolare persistente dopo la fase acuta di COVID-19, stimolate da ricerche precedenti, potrebbero essere in qualche modo sopravvalutate. Ciò dovrebbe togliere preoccupazioni dai pazienti, affermano Ortega-Paz e coautori, anche perché sono stati osservati diversi fattori in questo studio che sono stati associati a un maggiore rischio di eventi CV e potrebbero essere utilizzati per identificare i pazienti che richiedono un follow-up più attento dopo il recupero dal COVID-19.

Quanto sostenuto da precedenti studi

All’inizio della pandemia, i medici hanno notato alti tassi di complicanze tromboemboliche tra i pazienti ricoverati in ospedale con COVID-19, un legame successivamente confermato in molti studi. Ci sono meno prove quando si tratta di esiti CV a lungo termine, anche se alcuni studi hanno suggerito rischi elevati che persistono per diversi mesi.

Uno di questi studi, condotto all’interno del sistema sanitario del Dipartimento degli affari dei veterani degli Stati Uniti, ha rilevato che tra 30 giorni e 1 anno dopo una diagnosi di COVID-19, i pazienti hanno continuato a essere a rischio di una varietà di condizioni cardiovascolari, tra cui disturbi cerebrovascolari, aritmie, cardiopatia ischemica e altri. «Tuttavia, questo studio ha valutato i dati amministrativi, che spesso vengono raccolti per scopi non di ricerca e potrebbero non essere ottimali per l’accertamento dei risultati» affermano Ortega-Paz e colleghi nel loro articolo.

Le evidenze della ricerca attuale

Per dirimere questo dubbio, i ricercatori si sono rivolti al registro CV COVID-19, che ha raccolto dati su pazienti adulti che sono stati testati per COVID-19 tra febbraio e dicembre 2020 in 17 centri in Spagna e Italia. Dei 4.427 pazienti inclusi nell’analisi attuale, l’80,8% aveva COVID-19 confermato e il 19,2% no (ed è rimasto libero dall’infezione da SARS-CoV-2 durante il follow-up).

I pazienti con COVID-19 avevano maggiori probabilità di richiedere il ricovero ospedaliero (91,6% vs 28,6%). Tra i ricoverati in ospedale, i pazienti con COVID-19 rispetto a quelli senza hanno avuto una durata mediana della degenza più lunga (9 vs 5 giorni) e tassi più elevati di ricovero in terapia intensiva (20,6% vs 11,5%), ventilazione meccanica invasiva (62,2% vs 35,7%), terapia sostitutiva renale (4,0% vs 0,8%) e uso di farmaci vasoattivi (10,4% vs 4,9%).

L’esito primario era la morte CV a 1 anno e non vi era alcuna differenza tra pazienti con COVID-19 e i gruppi di controllo dopo aggiustamento per differenza basale (1,4% vs 0,8%; HR 1,28; IC 95% 0,56-2,91). I pazienti con COVID-19, tuttavia, hanno avuto maggiori rischi di diversi altri esiti:

Morte per tutte le cause (17,8% vs 4,0%; HR 2,82; IC 95% 1,99-4,00)

Decessi non cardiovascolari (16,3% vs 3,2%; HR 3,22; IC 95% 2,18-4,76)

Embolia polmonare (2,6% vs 0,4%; HR 5,96; IC 95% 1,85-19,14)

Aritmie cardiache gravi (2,5% vs 0,6%; HR 3,37; IC 95% 1,35-8,46)

Eventi trombotici arteriosi (2,6% vs 0,9%; HR 2,25; IC 95% 1,07-4,73)

Tromboembolia venosa (3,7% vs 0,4%; HR 9,33; IC 95% 2,93-29,70)

Eventi avversi cardiovascolari compositi (9,7% vs 3,1%; HR 2,63; IC 95% 1,75-3,96)

Quando l’analisi è stata limitata alla fase post-acuta (da 31 giorni a 1 anno), tuttavia, non ci sono state differenze significative per quasi tutti i risultati. Le eccezioni sono state la trombosi venosa profonda, che si è verificata a un tasso leggermente più alto nel gruppo COVID-19 (0,6% vs zero; P = 0,028) e la riospedalizzazione, che era meno frequente nel gruppo COVID-19 (13,9% vs 20,6%; P = 0,001).

Possibile selezionare i soggetti che richiedono un follow-up più accurato

Discutendo questi risultati nel contesto di studi precedenti che suggeriscono un impatto duraturo CV dopo COVID-19, i ricercatori sottolineano il rigore con cui è stato eseguito lo studio attuale.

«A nostra conoscenza, i nostri dati rappresentano la più grande coorte di pazienti e controlli consecutivi estratti manualmente a livello di paziente di pazienti COVID-19 consecutivi con il follow-up più lungo disponibile» scrivono. «Inoltre, i nostri dati sono stati sottoposti a verifica dei dati esterni, analisi statistiche prespecificate e aggiudicazione indipendente degli eventi, rendendoli anche della più alta qualità riportata in letteratura».

Ortega-Paz e colleghi affermano di non essere sorpresi dai risultati, perché la loro osservazione clinica è consistita nel fatto che ci sono alti tassi di complicanze cardiovascolari quando i pazienti COVID-19 sono in ospedale, in particolare in terapia intensiva, ma non dopo la fase acuta.Ciò che rende unico questo studio del registro rispetto agli sforzi precedenti, aggiungono, è che i ricercatori hanno identificato nove fattori associati a un maggiore rischio di eventi cardiovascolari durante il follow-up tra i pazienti con COVID-19:

Storia precedente di cardiopatia valvolare (HR 2,57; IC 95% 1,34-4,94)

Ipertensione polmonare (HR 2,48; IC 95% 1,61-4,94)

Fibrillazione atriale (HR 2,27; IC 95% 1,33-3,86)

Insufficienza cardiaca (HR 2,27; IC 95% 1,20-4,28)

Stato di salute funzionale dipendente (HR 2,16; IC 95% 1,29-3,60)

Cancro pregresso (HR 2,16; IC 95% 1,33-3,52)

Ipertensione (HR 1,85; IC 95% 1,15-2,99)

Fumatore attivo o pregresso (HR 1,78; IC 95% 1,18–2,70)

Ricovero in terapia intensiva (HR 2,32; IC 95% 1,35-3,99)

I medici potrebbero essere in grado di utilizzare questi fattori per selezionare i pazienti che richiedono un follow-up più attento dopo il recupero da COVID-19, dicono Ortega-Paz e colleghi, riconoscendo, tuttavia, che tale strategia deve essere studiata ulteriormente.

Il principale messaggio, sostengono, è che «l’infezione da COVID-19 è associata a un elevato carico di eventi cardiovascolari che sono raggruppati entro il primo mese. Nella fase post-acuta oltre i 30 giorni c’è un rischio non significativo o leggermente aumentato di eventi cardiovascolari, non così drammatico come alcuni pensano».

Bibliografia:

Ortega-Paz L, Arévalos V, Fernández-Rodríguez D, et al.. One-year cardiovascular outcomes after coronavirus disease 2019: The cardiovascular COVID-19 registry. PLoS One. 2022;17(12):e0279333. doi: 10.1371/journal.pone.0279333. leggi