Su Rai 5 in prima serata “Mà Vlast (La mia patria)”

Alle 21.15 su Rai 5 in programma “Mà Vlast (La mia patria)”, un ciclo di sei poemi sinfonici composto da Smetana fra il 1874 e il 1879

Il concerto eseguito nel 2016 dall’Accademia di Santa Cecilia con la direzione musicale del direttore ceco Jakub Hrůša, allora definito dalla rivista musicale Gramophone uno dei dieci direttori d’orchestra emergenti nel panorama musicale internazionale: lo propone Rai Cultura venerdì 3 marzo alle 21.15 su Rai 5.

In programma “Mà Vlast (La mia patria)”, un ciclo di sei poemi sinfonici composto da Smetana fra il 1874 e il 1879 ed eseguito integralmente per la prima volta a Praga il 5 novembre 1882, due anni prima della morte dell’autore, che era da tempo ormai completamente sordo. La musica di Smetana fa continuo ricorso non solo a motivi popolari ma anche a figure, immagini, luoghi e ricordi leggendari e storici che costituivano l’essenza stessa del patrimonio nazionale della sua terra d’origine.

“Mà Vlast” è, da questo punto di vista, ancora oggi un testo capitale per il riconoscimento di un’identità nazionale, linguistica e culturale. Per quanto ognuna delle sei pagine abbia un’autonomia e un riferimento a sé stante (e dunque possa essere eseguita anche da sola), è soltanto dal ciclo completo – sorta di inno in sei quadri idealmente complementari in lode di un’immaginaria geografia e storia nazionale – che si ricava compiutamente la vastità e l’unità di fondo della concezione di Smetana.