Su Rai 2 “Amor perduto” con i nuovi episodi di NCIS

“Amor perduto” con NCIS in onda in prima serata su Rai 2. A seguire un nuovo episodio di NCIS Hawaii, in prima visione assoluta

Azione e passione in prima serata con “Amor perduto”, titolo del nuovo episodio di NCIS che andrà in onda venerdì 3 marzo alle 21.20 su Rai 2. In questa puntata gli agenti del team investigativo devono risolvere un caso singolare: un uomo, Felix, sostiene che qualcuno stia cercando di ucciderlo e la persona di cui sospetta è sua moglie, Tara Flynn, il Segretario della Marina. Con Gary Cole, Sean Murray, Wilmer Valderrama, Katrina Law, Brian Dietzen, Diona Reasonover, David McCallum.

A seguire, alle 22.10, NCIS Hawaii, spin off della serie tv ambientata nelle isole del Pacifico. Prima visione assoluta per il nuovo episodio, “In fuga” in cui Theo, un ragazzino piuttosto in gamba, chiede alla squadra di aiutarlo a ritrovare la mamma, da poco scomparsa. Gli agenti scoprono che la donna, Allie Acosta, è in fuga da un cacciatore di taglie. Protagonisti Vanessa Lachey, Jason Antoon, Yasmine Al-Bustami, Tori Anderson, Alex Tarrant, Kian Talan, Noah Mills.