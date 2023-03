“REZ” in scena dal 3 al 5 marzo all’Arma Teatro di Roma

Lo spettacolo “REZ”, un progetto di Eleonora Gusmano e Alessandro Romano in scena dal 3 al 5 marzo all’Arma Teatro di Roma

Tornano in scena all’Ar.Ma Teatro di Roma Eleonora Gusmano e Alessandro Romano con il loro terzo lavoro, “Rez”, dal 3 al 5 marzo 2023.

“Rez” è un concerto poetico ispirato ad “Altri Libertini” dello scrittore, saggista e drammaturgo Pier Vittorio Tondelli. Improvvisazioni di genere elettronico che si amalgamo al testo, rimandando delle suggestioni attraverso microfoni e musica, elementi essenziali della drammaturgia.

Un linguaggio ibrido che da sempre il duo artistico adotta nelle sue performance. L’interazione, infatti, unisce gli strumenti che sul palco divengono anch’essi attori, l’uso eterogeneo della vocalità e la manipolazione sonora dal vivo. Un insieme che accompagna la platea in un viaggio sensoriale e immersivo. “Rez”, in dialetto reggiano Reggio Emilia, è inteso come luogo archetipo e fermo nel tempo, rimasto immobile agli anni ottanta. In tale contesto si muovono i personaggi delle storie che vengono raccontate. Sbandati, eccessivi e voraci, ciò che li accomuna è un incidente automobilistico appena accaduto. Atmosfere e luoghi vengono così rievocati in scena dove si rappresenta l’incidente e il set elettronico dal vivo, in tempo reale, narra lo svolgersi degli eventi. La città quindi è intesa come un incrocio di strade di vite percorse, traiettorie in cui i personaggi apolidi si incontrano, richiamati dai performer come spettri alla ricerca di un dialogo tra generazioni. Gli attori sono dunque capaci di entrare e uscire dalla mimesi per indagare distanza ed empatia con la generazione che ha raccolto esperienze esasperate, nel tentativo di universalizzare l’aspirazione giovanile dello spingersi oltre le consuetudini, le convenzioni sessuali, la famiglia tradizionale, e al limite con l’autodistruzione.

Roma, 17 Febbraio 2023 : L’incontro artistico tra Eleonora Gusmano, attrice, regista e performer, e Alessandro Romano, musicista eclettico e sound engineer, genera Orchi_dee. Il collettivo nasce nel 2017 e debutta con l’“Ora blu”, un ibrido performativo in cui la parola viene deformata, scomposta e sublimata, superando il legame indissolubile tra significato della parola stessa e la dimensione sonora. Inoltre, fondendosi e confrontandosi con la manipolazione degli effetti elettronici eseguiti dal vivo. Il duo partecipa a Festival e Rassegne teatrali e la drammaturgia de l’“Ora blu” si classifica al secondo posto del Premio Nazionale InPlatea. “Secondo Natura” è il secondo progetto del gruppo Orchi_dee. Esso parte dall’indagine sul territorio sviluppata insieme agli abitanti di Callianetto e Castell’Alfero in provincia di Asti. Lo spettacolo ha debuttato nel 2020 a Castell’Alfero, per replicare a Monopoli a Gennaio 2022 alla rassegna Visioni d’insieme.

Ar.Ma teatro

Via Ruggero di Lauria, 22 – Roma

dal 3 al 5 Marzo 2023 | h 21.00 | domenica h 18.00

Info e prenotazioni: 06.51964061 – 333.9329662

e-mail: infoarmateatro@gmail.com – orchidee.produzioni@gmail.com

Biglietto 12€