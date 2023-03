Mipu apre il corso in Autoproduzione energetica e Intelligenza artificiale

Mipu Predictive School inaugura il corso in Autoproduzione energetica e Intelligenza artificiale: ecco le informazioni utili

Dopo i Master 2022 Data Driven Maintenance Manager e Industrial AI Leader, la Scuola di Formazione di Mipu inaugura l’anno 2023 arricchendo la propria offerta formativa di un nuovo corso: il Master in Autoproduzione Energetica e Intelligenza Artificiale.

Questo nuovo percorso didattico nasce per provare a dare una risposta concreta alla necessità di ripensare la modalità di produzione e di consumo di energia nelle aziende, necessità che è frutto di una crisi energetica in generale, e che la guerra in Ucraina ha acutizzato.

Per questo motivo Mipu ha pensato a un corso nel quale insegnare ai professionisti quali siano le opportunità che l’AI offre nell’ambito dell’ottimizzazione della produzione e del consumo di energia.

In particolare, si spiegherà come l’AI possa aiutare a modellizzare il consumo energetico atteso di un’azienda e far capire quanta energia si consumerà e quando, così da provvedere efficacemente all’approvvigionamento di fonti energetiche. L’obiettivo del percorso formativo è dunque quello di insegnare come gestire al meglio impianti di produzione di energia per guidare la propria azienda verso l’indipendenza energetica, nell’ottica una maggiore sostenibilità, anche economica.

Si parlerà inoltre di produzione di energia, ed in particolare di come costruire degli orchestratori che vadano a massimizzare l’energia prodotta da impianti di cogenerazione, trigenerazione, fotovoltaico, idroelettrico ed eolico.

Nel caso di cogenerazione e trigenerazione in particolare, l’obiettivo è quello di consumare meno gas per la stessa quantità di energia prodotta. Nel caso delle rinnovabili, l’idea è quella di portare la producibilità dell’impianto al massimo, e soprattutto di prevedere quanta energia sarà in grado di fornire l’impianto e quando.

Il compito generale dell’orchestratore è dunque alto: quello di rendere le fabbriche autonome rispetto alla rete, e consentire loro di vendere l’eccedenza, generando un maggior profitto.

Il master in Autoproduzione Energetica e AI si rivolge soprattutto – ma non solo – ai direttori tecnici e agli Energy Manager, e più in generale ai responsabili tecnici di quelle aziende produttrici e consumatrici di energia che vogliano puntare ad una maggiore sostenibilità, anche attraverso l’autoproduzione di energia.

Il percorso formativo di complessive 32 ore è stato strutturato in modalità blended: lezioni in presenza, formazione live streaming, workshop pratici e momenti di networking, durante i quali ci si interfaccerà con tutti i professionisti della community di MIPU e con ospiti provenienti da alcune delle realtà industriali più importanti del Paese.

Per maggiori informazioni e per iscriversi al master:

https://training.mipu.eu/autoproduzione-energetica-intelligenza-artificiale/